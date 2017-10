Historischer Kalender – 3. Oktober

382 – Die über die Donau vorgestoßenen Westgoten schließen ein Bündnis mit dem römischen Kaiser Theodosius.

1247 – Wilhelm von Holland wird in Köln auf Betreiben von Papst Innozenz IV. zum Gegenkönig von Friedrich II. gewählt. Er fällt 1256 im Kampf gegen die Friesen.

1822 – In Wien wird das von Josef Kornhäusel umgebaute Theater in der Josefstadt mit Ludwig van Beethovens Ouvertüre "Die Weihe des Hauses" eröffnet.

1917 – Schwere deutsche Luftangriffe auf Dünkirchen, den Hauptumschlagplatz der britischen Armee.

1942 – Auf dem Gelände der deutschen Heeresversuchsanstalt für Raketenforschung in Peenemünde gelingt der Start der "A 4", der ersten Fernrakete der Welt. Bekannt wird sie als "V 2".

1947 – Die seit 1898 regierende niederländische Königin Wilhelmina kündigt ihre Absicht an, zugunsten ihrer einzigen Tochter Juliana abzudanken.

1952 – Großbritannien erprobt auf dem Montebello-Archipel vor Australien seine erste Atombombe.

1957 – Der Sozialdemokrat Willy Brandt wird (als Nachfolger des verstorbenen Otto Suhr) zum Regierenden Bürgermeister von (West-)Berlin gewählt (bis 1966).

2007 – Nach einem Unglück in einer Goldmine in Südafrika sind 3.200 Kumpel unter Tage eingeschlossen. In einer dramatischen Rettungsaktion werden alle Bergleute gerettet.

Geburtstage:

George Ripley, US-Schriftsteller (1802-1880)

Louis Aragon, frz. Schriftsteller (1897-1982)

Erwin Sylvanus, dt. Schriftst. u. Reg. (1917-1985)

Kristian Sotriffer, öst./südtirol. Schriftst. und Kunstkritiker (1932-2002)

Ernst Steinkellner, öst. Philologe, Tibetologe, Buddhologe und Indologe (1937- )

Tommy Lee (eigtl. Thomas Lee Bass), US-Schlagzeuger und Rocksänger (1962- )

Todestage:

Hans Gal, öst. Komponist (1890-1987) n.a.A. gest. 4.10.1987)

Alfred Neumann, dt. Schriftsteller (1895-1952)

Sir Malcolm Sargent, brit. Dirigent (1895-1967)

Alexander Weinmann, öst. Musikhistoriker (1901-1987)

Jean Anouilh, frz. Dramatiker (1910-1987)

Tony Ryan, irischer Gründer von Ryan-Air (1936-2007)

(APA, 3.10.2017)