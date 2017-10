Terrorermittlungen nach Messerangriff in Kanada

Beamter verletzt- IS-Fahne im Auto des Verdächtigen gefunden

Edmonton – Nach einer Messerattacke auf einen Polizisten in der kanadischen Stadt Edmonton geht die Polizei von einem terroristischen Hintergrund aus. Im Auto des festgenommenen Verdächtigen sei eine Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat gefunden worden, sagte Polizeichef Rod Knecht bei einer Pressekonferenz am Sonntag in der Früh (Ortszeit), wie die Sender CBC News und Global News berichteten.

"Ich bin zutiefst besorgt und wütend über diese Tragödie", sagte Kanadas Premierminister Justin Trudeau laut Mitteilung. "Die Untersuchung ist noch im Gange, aber ersten Berichten zufolge scheint es ein weiteres Beispiel des Hasses zu sein, gegen den wir wachsam sein müssen."

Der mutmaßliche, vermutlich etwa 30 Jahre alte Täter rammte den Angaben zufolge am Samstagabend mit seinem Wagen zunächst ein Polizeiauto, stieg dann aus und stach mehrmals mit einem Messer auf einen Beamten ein, bevor er zu Fuß floh. Der Polizist sei nicht schwer verletzt worden, hieß es.

Zwei Stunden nach dem Angriff geriet der Verdächtige demnach mit einem gemieteten Pick-up-Truck in eine Polizeikontrolle. Als die Beamten feststellten, dass das Tatauto auf ihn zugelassen ist, fuhr er einfach los. Bei der anschließenden Verfolgung durch die Polizei seien vier Fußgänger verletzt worden, berichtete die Lokalzeitung "Edmonton Journal". Das Auto sei schließlich kurz vor Mitternacht gestoppt worden, der Verdächtige festgenommen worden. Zum Zustand der vier Passanten wurden keine Angaben gemacht. (APA, dpa, 1.10.2017)