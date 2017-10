31-jähriger Zweitliga-Goalie Schota Maminaschwili brach zusammen und verstarb im Spital

Tiflis – Der Torwart des georgischen Fußballclubs Sugdidi ist vor einem Zweitligaspiel in Tiflis zusammengebrochen und im Krankenhaus gestorben. Der 31-jährige Schota Maminaschwili habe am Sonntag beim Aufwärmen das Bewusstsein verloren, berichteten Medien in der Ex-Sowjetrepublik im Südkaukasus. Das Spiel von WIT Georgia Tiflis gegen Sugdidi sei deshalb abgesagt worden. (APA, 1.10.2017)