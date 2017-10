Wöber trifft erstmals für Ajax

Ex-Rapidler trifft beim 4:0-Sieg Ajax Amsterdams bei Heerenveen in der niederländischen Liga

Heerenveen – Maximilian Wöber hat am Sonntag sein erstes Tor für Ajax Amsterdam erzielt. Der österreichische Fußball-Teamspieler, der beim niederländischen Rekordmeister erstmals in der Liga in der Startformation stand, steuerte zum 4:0-Auswärtssieg seines Clubs gegen Heerenveen in der 83. Minute den Treffer zum Endstand bei. Der 19-jährige Wöber war im August von Rapid zu Ajax gewechselt.

Ajax liegt in der Tabelle nach sieben Runden fünf Punkte hinter Spitzenreiter PSV Eindhoven auf Platz sechs. (APA, 1.10.2017)