Austria gegen Rapid im Cup-Achtelfinale

Zwei Wiener Derbys innert vier Tagen – Sturm gegen Altach – Ried gegen LASK

Wien – Im Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups kommt es zum großen Schlager zwischen Austria und Rapid. Das hat die Auslosung am Sonntag ergeben. Die Achtelfinale steigen am 24./25. Oktober, wobei das Wiener Derby am 25. Oktober ausgetragen werden muss, weil für 22. Oktober das Liga-Spiel zwischen Austria und Rapid ebenfalls im Happel-Stadion angesetzt ist.

In der Runde der letzten 16 kommt es auch noch zu weiteren brisanten Paarungen. So steht etwa das Duell zwischen Sturm Graz und dem SCR Altach sowie das oberösterreichische Derby zwischen Ried und LASK bevor. Titelverteidiger Red Bull Salzburg bekommt es auswärts mit Admira-Bezwinger Bad Gleichenberg zu tun. (APA, 1.10.2017)

Cup-Achtelfinale:

FK Austria Wien – SK Rapid Wien

Sturm Graz – SCR Altach

SV Ried – LASK

Bad Gleichenberg – Red Bull Salzburg

Wimpassing – WAC

St. Florian – TSV Hartberg

Oedt – SV Mattersburg

Austria Klagenfurt – Wacker Innsbruck

Spieltermine: 24./25. Oktober