Nächste Enttäuschung für Bayern München

Deutscher Rekordmeister gibt bei Hertha 2:0-Führung aus der Hand – Freiburg besiegt Hoffenheim

Berlin/Freiburg – Auch mit allen "Ancelotti-Rebellen" in der Startelf ist beim kriselnden FC Bayern München die Trotzreaktion auf den Trainerwechsel und die Pleite von Paris ausgeblieben. Der Rekordmeister kam drei Tage nach der Trennung von Carlo Ancelotti im Auswärtsspiel bei Hertha BSC nicht über ein 2:2 (1:0) hinaus und hat bereits fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund. Bei den Bayern spielte David Alaba durch, bei Hertha wurde Valentino Lazaro in der 75. Minute eingewechselt.

Interimstrainer Willy Sagnol musste bei seiner Premiere an der Seitenlinie mitansehen, wie sein Team eine 2:0-Führung durch eklatante Abwehrfehler aus den Händen gab. Für das 1:0 hatten zwei Spieler gesorgt, die Ex-Coach Ancelotti gegen sich aufgebracht hatte: Mats Hummels köpfelte zum 1:0 (10.). Auch die anderen Ancelotti-Kritiker Franck Ribery, Arjen Robben und Thomas Müller hatte Sagnol in die erste Elf berufen.

Ribery verletzt

Torjäger Robert Lewandowski sorgte mit seinem Saisontor Nummer acht zwar für das 2:0 (49.), doch die Herthaner nutzten die Schwächen in der Münchner Defensive und kamen durch Tore von Ondrej Duda (51.) und Salomon Kalou (56.) noch zum verdienten Ausgleich. Bitter für Bayern: Ribery musste in der 62. Minute mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden.

Den Münchnern gelang spielerisch längst nicht alles. Der Favorit hatte auch Glück, als Schiedsrichter Harm Osmers beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter für die Berliner (19.) nach Ansicht der TV-Bilder wieder zurücknahm.

Präsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge verfolgten die turbulente Partie gebannt auf der Tribüne des Olympiastadions. In der Länderspielpause wollen die in die Kritik geratenen Klubbosse die Trainersuche forcieren. Beim nächsten Heimspiel der Münchner gegen den SC Freiburg könnte ein neuer Mann auf der Bayern-Bank sitzen, der zurzeit vereinslose Thomas Tuchel und Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gelten als Favoriten.

Hoffenheim verliert

Zuvor musste sich 1899 Hoffenheim dem SC Freiburg mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Durch die erste Liga-Niederlage in der laufenden Saison ist der Rückstand der Hoffenheimer auf Spitzenreiter Borussia Dortmund von zwei auf fünf Punkte angewachsen. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart durch. Bei Hoffenheim wurde Florian Grillitsch nach der Pause eingewechselt.

Florian Niederlechner (15.), Caglar Söyüncü (18.) und Pascal Stenzel(87.) waren für Freiburg erfolgreich. Die Breisgauer feierten den ersten Sieg nach acht Partien ohne Dreier.

Robin Hack (14.) und Julian Schuster mit einem Eigentor (90.+1) trafen für die Hoffenheimer, bei denen es in den vergangenen Tagen viel Wirbel gegeben hatte. Schuld daran waren die Diskussionen um Trainer Julian Nagelsmann, der als Nachfolger seines entlassenen Kollegen Carlo Ancelotti bei Bayern München gehandelt wird.

Dazu kam die vierte Niederlage im vierten Europacup-Spiel am Donnerstag beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad (1:2). Nach der Pleite war Nagelsmann so hart wie noch nie in seiner 17 Monate dauernden Amtszeit mit seinen Profis ins Gericht gegangen.

Nagelsmann sagt nichts zum Bayern-Thema

Vor dem Freiburg-Spiel blockte Nagelsmann die Frage nach dem Bayern-Interesse ab. "Gar nicht", antwortete der 30-Jährige bei Eurosport auf die Frage, wie er mit dem Thema umgehe. (sid, red, 1.10.2017)