Erste Saisonniederlage für Hoffenheim

Niederlage in Freiburg nach 2:1-Führung

Freiburg – 1899 Hoffenheim musste sich am Sonntag am siebenten Spieltag der deutschen Fußball-Bundesliga dem SC Freiburg mit 2:3 (1:2) geschlagen geben. Durch die erste Liga-Niederlage in der laufenden Saison ist der Rückstand der Hoffenheimer auf Spitzenreiter Borussia Dortmund von zwei auf fünf Punkte angewachsen. Bei den Freiburgern spielte Philipp Lienhart durch. Bei Hoffenheim wurde Florian Grillitsch nach der Pause eingewechselt.

"Wir sind selbst schuld", sagte Hoffenheim-Goalie Oliver Baumann beiEurosport: "Wir waren vom Kopf her nicht schnell genug, wir waren immereinen Schritt zu spät." Florian Niederlechner (15.), Caglar Söyüncü (18.) und Pascal Stenzel(87.) waren für Freiburg erfolgreich. Die Breisgauer feierten den ersten Sieg nach acht Partien ohne Dreier. "Ich bin einfach nur happy", sagte Niederlechner.

Robin Hack (14.) und Julian Schuster mit einem Eigentor (90.+1) trafen für die Hoffenheimer, bei denen es in den vergangenen Tagen viel Wirbel gegeben hatte. Schuld daran waren die Diskussionen um Trainer Julian Nagelsmann, der als Nachfolger seines entlassenen Kollegen Carlo Ancelotti bei Bayern München gehandelt wird.

Dazu kam die vierte Niederlage im vierten Europacup-Spiel am Donnerstag beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad (1:2). Nach der Pleite war Nagelsmann so hart wie noch nie in seiner 17 Monate dauernden Amtszeit mit seinen Profis ins Gericht gegangen.

Nagelsmann sagt nichts zum Bayern-Thema

Vor dem Freiburg-Spiel blockte Nagelsmann die Frage nach dem Bayern-Interesse ab. "Gar nicht", antwortete der 30-Jährige bei Eurosport auf die Frage, wie er mit dem Thema umgehe. (sid, red, 1.10.2017)