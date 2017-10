Krieg im Jemen: Mehr Dialog wagen

Die Huthi/Salih-Allianz hat sich gut in Sanaa eingerichtet. Die Hinweise der letzten Wochen auf ein mögliches Auseinanderbrechen dieser Allianz zweier ehemaliger Erzfeinde werden sich wohl nicht bewahrheiten – zu sehr sind beide aufeinander angewiesen; vor allem, wenn es um eine Stärkung der eigenen Verhandlungsposition gegenüber der international anerkannten Regierung geht. Und die Huthis verlieren zwar in der Bevölkerung aufgrund ihrer Brutalität und offensichtlichen Korruption zunehmend an Unterstützung, aber solange Saudi-Arabien Luftangriffe auf die Hauptstadt und andere Landesteile fliegt, können sie und Salih sich als die "Verteidiger des Jemen gegen den saudischen Aggressor" gerieren.

Marie-Christine Heinze ist Vorstandsvorsitzende von "Carpo – Center for Applied Research in Partnership with the Orient" mit Sitz in Bonn. Am 2. Oktober ist sie um 19 Uhr zu Gast bei Gudrun Harrer im Jour fixe Nahost Aktuell in der Diplomatischen Akademie, Favoritenstraße 15a, 1040 Wien.