Drei Tote bei Messerangriff in Marseille

Mann attackierte auf Bahnhof Saint-Charles Passanten und wurde niedergeschossen

Marseille – Nach der Messer-Attacke in Marseille haben Anti-Terror-Experten die Ermittlungen übernommen. Die für alle Terrorfälle in Frankreich zuständige Pariser Staatsanwaltschaft zog den Fall am Sonntag an sich, wie die Behörde mitteilte. Ermittelt werde wegen Mordes in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben und versuchten Mordes an Amtspersonen.

Ein Messer-Angreifer hatte am wichtigsten Bahnhof von Marseille zwei Frauen getötet, bevor er von Soldaten niedergeschossen wurde. Laut dem französischen Innenminister Gerard Collomb wurden zwei Frauen getötet. Aus Polizeikreisen verlautete, dass der Angreifer vor seinem Tod "Allahu Akbar" ("Gott ist groß") gerufen habe.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel von Terroranschlägen. In den vergangenen zwei Jahren haben von der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) inspirierte Attentäter insgesamt mehr als 230 Menschen in Frankreich getötet. (red, APA, dpa, 1.10.2017)