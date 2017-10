Heute Mittag Bekanntgabe des Medizinnobelpreises

Preis heuer mit rund 944.000 Euro dotiert – Verlautbarung "frühestens" um 11.30 Uhr

Stockholm – "Frühestens um 11.30 Uhr", wie es die offizielle Website der Nobelpreise stets formuliert, wird heute bekanntgegeben, wer mit dem Medizinnobelpreis 2017 ausgezeichnet wird. Das hat ebenso Tradition wie der Umstand, dass die Uhrzeit für die Verlautbarung der darauf folgenden Preise für Physik (Dienstag) und Chemie (Mittwoch) jeweils 11.45 Uhr ist. Der Livestream wird einige Minuten vor der Verkündung einsetzen.

Eine Woche zuvor hatte die Nobel-Stiftung verkündet, dass die Preisgelder, die jeweils auf bis zu drei Personen aufgeteilt werden können, heuer von acht auf neun Millionen Kronen (rund 944.000 Euro) erhöht wurden. Wer sich darüber freuen wird, darüber grassieren die unterschiedlichsten Spekulationen. Unter die Favoriten werden Kazutoshi Mori und Peter Walter, die Faltung und Transport von Proteinen erforschen, ebenso gerechnet wie die Krebsforscher Jim Allison, Gordon Freeman und Arlene Sharpe oder der Neurowissenschafter Karl Friston für seine Arbeiten auf dem Gebiet des Neuroimagings.

Wird es die Gen-Schere?

Schon seit einigen Jahren wird die Entwicklung der Gen-Schere CRISPR/Cas als hoher Favorit gehandelt, wofür mit Emmanuelle Charpentier, Jennifer Doudna und Feng Zhang drei potenzielle Preisträger in Frage kämen. Die Mehrzahl der Experten räumt der Gen-Schere allerdings eher Chancen in der Kategorie Chemie ein, außerdem ist das Nobelpreiskomitee stets für eine Überraschung gut.

Im vergangenen Jahr war der japanische Zellforscher Yoshinori Ōsumi vom Tokyo Institute of Technology ausgezeichnet worden. Seine Entdeckung der Mechanismen der Autophagie, also des Prozesses, mit dem Zellen eigene Bestandteile abbauen und verwerten, war einer der selten gewordenen Fälle, in denen ein Wissenschaftsnobelpreis an eine Einzelperson ging. (red, 2. 10. 2017)