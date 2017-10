Steirer traf bei 2:4-Niederlage der New York Red Bulls vom Punkt

Toronto – Der frühere ÖFB-Teamspieler Daniel Royer hat am Samstag sein elftes Saisontor in der nordamerikanischen Major League Soccer (MLS) erzielt. Der 27-jährige Steirer traf bei der 2:4-Niederlage seiner New York Red Bulls bei Toronto FC per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:2 (77.). Sein Team steht als Sechster der Eastern Conference kurz vor dem Play-off-Einzug, Toronto ist Grunddurchgangssieger. (APA, 1.10.2017)