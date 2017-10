Marilyn Manson von herabstürzender Bühnendekoration verletzt

Unfall bei Konzert in New York – Management machte keine näheren Angaben zum Gesundheitszustand des Musikers

New York – Der Musiker Marilyn Manson ist bei einem Konzert durch eine herabstürzende Bühnendekoration verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Von Fans ins Internet gestellte Videoaufnahmen zeigen, wie der Musiker am Samstagabend im Konzertsaal Hammerstein Ballroom in Manhattan singt, als plötzlich eine hinter ihm stehende Skulptur in Form zweier riesiger Pistolen auf ihn stürzt. Manson hatte sich zuvor am Gerüst, das die Pistolen trug, festgehalten, bis dieses umkippte.

deathrottweiler Das Video eines Fans – der Unfall ereignet sich ab Minute 2:00.

Ein Sprecher erklärte, Manson sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des 48-Jährigen machte er nicht. Der Sänger – mit bürgerlichem Namen Brian Warner – ist für seine mit okkulten Bildern spielenden Bühnenshows bekannt. Der Unfall ereignete sich wenige Tage vor der geplanten Veröffentlichung seines zehnten Studioalbums "Heaven Upside Down". (APA, 1.10.2017)