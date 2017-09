Paris St. Germain bleibt in Trefferlaune

Auf das 3:0 gegen Bayern in der Champions League folgte ein 6:2 gegen Bordeaux in der Liga. Neymar traf zweimal

Paris – Der französische Fußball-Erstligist Paris St. Germain setzt seinen Triumphzug im Liga-Alltag mit einer Torflut fort und bleibt unbesiegt. Drei Tage nach der 3:0-Demütigung des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München in der Champions League, schlug die Millionen-Mannschaft den Tabellendritten Girondins Bordeaux 6:2 (5:1).

Ablöse-Weltrekordler Neymar eröffnete die Tor-Gala in der 5. Minute. Der Uruguayer Edinson Cavani (12.) und Thomas Meunir (22.) erhöhten auf 3:0. Younousse Sankhare verkürzte noch für die Gäste (31.), ehe Neymar (40.) per Elfmeter, Julian Draxler (44.) und Kylian Mbappe (58.) den Pariser Torreigen fortsetzten. Malcom (89.) sorgte per Strafstoß für das zweite Tor der Girondins.

PSG bleibt unbesiegt

Mit dem souveränen Heimsieg festigt Paris seinen Platz an der Tabellenspitze und bleibt mit sechs Siegen und einem Remis in der neuen Saison weiterhin ungeschlagen.

Unter den zahlreichen Treffern fand vor allem Neymars Elfmetertor im Parc des Princes große Beachtung, nachdem ein Disput zwischen dem Brasilianer und Cavani über die Ausführung eines Strafstoßes im Ligaspiel gegen Lyon am 17. September für Aufsehen gesorgt hatte. Der Uruguayer hatte sich geweigert, Neymar den Ball für den Elfmeter auszuhändigen und ihn anschließend selbst verschossen. Dieses Mal überließ er dem 25-Jährigen den Vortritt.

Der deutsche Nationalspieler Draxler startete neben 222-Millionen-Mann Neymar und dem 180 Millionen Euro teuren Wunderkind Mbappe in der Start-Elf. (sid, 30.9.2017)