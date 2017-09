16-jährige Niederösterreicherin sicherte sich in Pristina drei Medaillen

Pristina – Nachwuchs-Gewichtheberin Sarah Fischer hat wie bei der U17-WM im April auch bei der Europameisterschaft dieser Altersklasse drei Medaillen geholt.

Die 16-jährige Niederösterreicherin sicherte sich am Samstag in Pristina (Kosovo) in der Klasse über 75 Kilogramm erneut Gold im Reißen (98 kg) sowie neuerlich hinter der Russin Daria Riasanowa Silber im Stoßen (118) und im Zweikampf (216). (APA, 30.9.2017)