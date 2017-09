Kane-Doppelpack bei Kantersieg der Spurs

Aufsteiger Huddersfield zahlt Lehrgeld – Manchester United fertigt Crystal Palace ab – Leicester 0:0 bei Bournemouth

Huddersfield – Aufsteiger Huddersfield Town hat in der englischen Premier League seine zweite Niederlage kassiert und erstmals richtig Lehrgeld gezahlt: Die Elf des deutschen Teammanagers David Wagner geriet am siebten Spieltag gegen Tottenham Hotspur mit 0:4 (0:3) unter die Räder.

Die Tabellenspitze übernahm zumindest bis zum Abend Rekordmeister Manchester United. Die Red Devils legten im Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Lokalrivalen City ein 4:0 (2:0) gegen den punktlosen Tabellenletzten Crystal Palace vor. Juan Mata (3.), Marouane Fellaini (35./49.) und Romelu Lukaku (86.) erzielten die Tore für United, das weiter ungeschlagen ist.

In Huddersfield brachte Stürmerstar Harry Kane (9.) Tottenham nach einem Ballverlust von Chris Löwe früh in Führung. Nur wenig später erhöhte Spurs-Verteidiger Ben Davis (12.) per Lupfer, bevor Kane (24.) mit seinem elften Saisontreffer im neunten Pflichtspiel nachlegte. In der Nachspielzeit stellte Moussa Sissoko (90.+1) den Endstand her. Bis Samstag hatte Huddersfield erst drei Gegentore in sechs Ligaspielen kassiert.

Leicester City mit Ex-ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs, aber ohne Aleksandar Dragovic kam bei Bournemouth nur zu einem 0:0. West Ham besiegte Swansea City 1:0. Marko Arnautovic fehlte krankheitsbedingt. Sebastian Prödl (verletzt) verpasste das 2:2 Watfords bei West Bromwich. (sid, red, 30.9.2017)