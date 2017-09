Kerschbaumer schießt Bielefeld zum Sieg

Zweiter Saisontreffer für Österreicher in zweiter deutscher Liga

Nürnberg – ÖFB-Legionär Konstantin Kerschbaumer hat Arminia Bielefeld in der neunten Runde der zweiten deutschen Fußballliga zum Sieg in Nürnberg geschossen. Der in der 75. Minute eingewechselte 25-Jährige erzielte für die Gäste das entscheidende Tor zum 2:1 (86.). Für Kerschbaumer war es der zweite Saisontreffer in der zweiten Liga.

In der Tabelle liegen die Bielefelder, bei denen Manuel Prietl durchspielte, zwischenzeitlich an der dritten Stelle. Für die Nürnberger war es nach zuvor drei Siegen hintereinander ein Rückschlag.

Holstein Kiel (Hoheneder saß auf der Bank) übernahm mit einem 3:0 gegen Bochum die Tabellenführung. Bei den Gästen wurde Lukas Hinterseer in der 80. Minute ausgewechselt. Erzgebirge Aue (mit Wydra) unterlag Union Berlin (mit Trimmel) 1:2.