Dutzende Tote bei Absturz von Flugzeug im Kongo

Von Russen gesteuerte Maschine sollte Militärgerät und Personal transportieren

Kinshasa – Beim Absturz eines Militärflugzeugs in der Demokratischen Republik Kongo sind am Samstag dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine der kongolesischen Armee stürzte nach Angaben eines Flughafenvertreters rund hundert Kilometer östlich der Hauptstadt Kinshasa ab. An Bord der Maschine seien "mehrere Dutzend Menschen" gewesen.

Nach Armeeangaben waren auch Russen unter den Insassen. Es habe "keine Überlebenden" gegeben, hieß es bei den Kommunalbehörden am Unglücksort.

Die Maschine vom Typ Antonow war den Angaben zufolge vom Flughafen in Kinshasa in Richtung Kivu im Osten des Landes unterwegs. Das Flugzeug sei von einer russischen Besatzung gesteuert worden, hieß es beim Generalstab der Armee. Es transportierte zwei Militärfahrzeuge und Munition sowie militärisches Begleitpersonal. An Bord waren demnach "zwischen 20 und 30 Menschen". (APA/AFP, 30.9.2017)