Zum 20. Geburtstag: Erster Fallout-Teil gratis auf Steam

Nur 24 Stunden lang – Blick ins 20 Jahre alte Wasteland zahlt sich aus

Vor genau 20 Jahren am 30. September 1997 ist der erste Teil der Fallout-Serie erschienen. Um dies zu feiern ist das Game 24 Stunden lang kostenlos auf Steam zu haben – wer es in dieser Zeitspanne herunterlädt, kann es danach dann natürlich in seiner Bibliothek behalten.

foto: fallout

Schwarzer Humor und typischer Flair schon damals dabei

Ein Blick ins 20 Jahre alte Wasteland zahlt sich aus. Grafisch kann das Spiel natürlich nicht mit den aktuellen Ablegern mithalten, aber der typische Flair und der schwarze Humor sind natürlich Teil von dem Game. Und anstatt aus der 3D-Sicht zu spielen, wird der Charakter aus der Vogelperspektive verfolgt. (red, 30.09.2017)