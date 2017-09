Thiem startet in Tokio gegen US-Amerikaner Johnson

Die bisherigen zwei Duelle mit dem Weltranglisten-45. hat Thiem 2014 in Nizza und heuer in Paris gewonnen

Tokio – Österreichs Tennisstar Dominic Thiem trifft beim nächstwöchigen ATP-Turnier in Tokio in der ersten Runde auf den US-Amerikaner Steve Johnson. Der zuletzt in Chengdu gleich zum Auftakt ausgeschiedene Weltranglisten-Siebente ist in Japan als Nummer 2 gesetzt. Die bisherigen zwei Duelle mit dem im Ranking an der 45. Stelle liegenden Johnson hat Thiem 2014 in Nizza und heuer in Paris gewonnen.

Im Achtelfinale von Tokio wartet der Sieger der Partie zwischen Alexander Dolgopolow (UKR) oder Daniil Medwedew (RUS). (APA, 30.9.2017)