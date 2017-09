Kuhnle als Halbfinal-Dritte in WM-Entscheidung

Wolffhardt verpasste Entscheidung als Zwölfte knapp

Pau – Die amtierende Europameisterin Corinna Kuhnle ist am Samstag bei den Weltmeisterschaften der Wildwasser-Kanuten in Pau (Frankreich) im Kajak-Einer ins Finale eingezogen. Die 30-jährige Ex-Weltmeisterin markierte im Halbfinale am Vormittag mit 103,12 Sekunden die drittbeste Zeit und verbuchte dabei einen Torfehler.

Auf die Bestzeit der Britin Fiona Pennie fehlten der Niederösterreicherin 1,22 Sekunden. Zweite wurde Ricarda Funk aus Deutschland. Viktoria Wolffhardt, die zweite OKV-Kanutin im Halbfinale, verpasste die Entscheidung der Top Ten als Zwölfte knapp. Auf den Finaleinzug fehlten ihr letztlich neun Zehntel. Das Finale geht am Samstag ab 15.22 Uhr über die Bühne. 2010 und 2011 krönte sich Kuhnle bereits zur Weltmeisterin. (APA, 30.9.2017)