Polizei durchsucht IT-Zentrum der Regierung Kataloniens

Laut Medienberichten kreiste ein Hubschrauber in der Luft über dem IT-Zentrum, mehrere Beamte sind im Gebäudekomplex

Madrid, 30. Sep (Reuters) – Einen Tag vor dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum in Katalonien hat die spanische Polizei Medienberichten zufolge das Telekommunikations- und IT-Zentrum der Regionalregierung durchsucht. Während ein Hubschrauber in der Luft kreiste, fuhren zwei Autos mit jeweils mehreren Beamten in den Gebäudekomplex, wie der Radiosender RAC1 berichtete. Die Polizei und das spanische Innenministerium bestätigten die Razzia zunächst nicht.

Die Zentralregierung in Madrid hat Tausende Polizisten in die Region geschickt, um das Votum zu verhindern. Sie beruft sich dabei auf die Verfassung. Danach ist Spanien ein unteilbarer Staat. Nach dem Willen der Organisatoren sollen die Katalanen am Sonntag ab 09.00 Uhr abstimmen. (Reuters, 30.9.2017)