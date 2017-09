Verheerendes Qualifying für Vettel im Malaysia – Pole für Hamilton

Ferrari-Pilot blieb nach Motorwechsel ohne gezeitete Runde und schied bereits in Q1 aus

Sepang – 70. Pole Position für Lewis Hamilton, Debakel für Sebastian Vettel: Im Qualifying zum Großen Preis von Malaysia (Sontag 09.00/ORF eins, RTL und Sky) trennten sich die Wege der WM-Rivalen. Während Mercedes-Star Hamilton in 1:30,076 Minuten an der Spitze knapp vorne lag, endete das Qualifying für Vettel bereits nach wenigen Minuten. Ohne gezeitete Runde startet er am Sonntag nur vom letzten Platz.

"Ich kann nicht beschleunigen, ich weiß nicht, was los ist", funkte der Deutsche an die Box, während er langsam über den Kurs rollte. Der Aufforderung, die Batterie mittels Knopfdruck aufzuladen, kam er nach, hatte damit aber keinen Erfolg: "Das macht es noch schlimmer."

Nach seiner souveränen Freitag-Bestzeit bedeutete das frühe Aus im Qualifying einen argen Rückschlag für Vettel, der in der Fahrer-WM 28 Punkte hinter Hamilton auf Platz zwei liegt. Während sich die Mercedes nach den Problemen vom Freitag deutlich verbesserten, musste an Vettels Ferrari am Samstag nach FP3 der Verbrennungsmotor getauscht werden. Für den Defekt sorgte allerdings offenbar der (alte) Turbolader.

Startplatz zwei neben Hamilton holte sich mit viereinhalb Hundertstelsekunden Rückstand Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen, Dritter ist Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der zweite Mercedes-Pilot Valtteri Bottas kam über Platz fünf nicht hinaus. (sid, 30.9.2017)