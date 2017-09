Deutsche Einheit: Merkel räumt "strukturelle Probleme" ein

Kanzlerin: "Mit gesamtdeutschem Ansatz angehen" – "Noch viel Arbeit auf Weg zu gleichen Verhältnissen"

Berlin – Auch 27 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung gibt es nach den Worten von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei der Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West noch Einiges zu tun. Deutschland habe sein Ziel noch nicht erreicht, vollkommen gleichwertige Lebensbedingungen zu schaffen, sagte Merkel in ihrem am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Video-Podcast.

"Ja, wir haben noch einige strukturelle Probleme", sagte sie. Zu den Problemen gehöre die unterschiedliche Vermögenssituation von Menschen in Ost und West, sagte die Kanzlerin. Auch die Steuerkraft der ostdeutschen Länder sei "dramatisch niedriger" als die des Westens – und zwar vor allem deshalb, weil sich die Zentralen fast aller großen Unternehmen noch immer in den alten Bundesländern befänden. Allerdings gebe es auch im Westen strukturschwache Regionen: "Da werden wir für die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ganz andere Lösungen finden müssen."

"Gesamtdeutscher" Ansatz

Zum starken Abschneiden der rechtspopulistischen AfD bei der Bundestagswahl sagte Merkel, auch hier wolle sie nicht von "den Ostdeutschen" und "den Westdeutschen" sprechen. Es gebe in Teilen der westlichen Länder ebenfalls eine erstarkende AfD, sagte sie zum starken Abschneiden der Partei in einigen ostdeutschen Kommunen. Die Verlustängste und Sorgen der Menschen müssten ernst genommen werden, nötig sei hier ein "gesamtdeutscher" Ansatz.

Gleichwohl blickt die Kanzlerin nach eigenen Worten freudig auf die Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit am Dienstag. Auch heute sei es für Jung und Alt gleichermaßen wichtig, daran zu erinnern, dass Deutschland hiermit "einen sehr glücklichen Moment seiner Geschichte erlebt hat", sagte Merkel in ihrem Podcast. (APA, 30.9.2017)