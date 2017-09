Erneut Ausschreitungen in Turin gegen G-7-Gipfel: Polizisten verletzt

Drei Demonstranten wurden festgenommen

Rom/Turin – Zum zweiten Mal hintereinander ist es in Turin zu gewaltsamen Protesten linksextremer Aktivisten gegen den G-7-Gipfel der Arbeitsminister gekommen. Die Demonstranten versuchten in der Nacht auf Samstag laut italienischen Medien trotz Polizeisperren bis zur zentralen Piazza Carlina durchzudringen, wo sich das Luxushotel befindet, in dem die am Gipfel beteiligten internationalen Delegationen wohnen.

Die Demonstranten ließen Knallkörper explodieren, zwei Polizisten wurden dabei leicht verletzt. Die Polizei reagierte mit Rauchbomben und vertrieb die Demonstranten. Drei Personen wurden festgenommen. Auf den Straßen im Stadtzentrum wurden Mülltonnen umgekippt. Auch im Lauf des heutigen Samstags sind Protestkundgebungen gegen die G-7 geplant. Die Arbeitsminister tagen in dem barocken "Reggia di Venaria", dem Jagdschloss der italienischen Königsfamilie Savoyen vor den Toren Turins. (APA, 30.9.2017)