Paarläufer aus Nordkorea holten erstes Olympia-Ticket

Sportgeschichte in Oberstdorf: Ob das Eiskunstlauf-Paar starten wird, entscheidet die Regierung

Pyeongchang – Die Paarläufer Ryom Tae-ok und Kim Ju-sik haben den ersten Quotenplatz für Nordkorea bei den Olympischen Winterspielen im Februar in Südkorea gesichert. Der sechste Platz bei der Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf am Freitag reichte für die Teilnahme im Nachbarland.

Wegen der politisch angespannten Situation äußern sich die 18-Jährige und ihr 25 Jahre alter Partner nicht zu brisanten Themen, ihre Trainerin Kim Hyon-son sagte zu einem Olympia-Start: "Das ist eine Entscheidung der Regierung, wir können das nicht kommentieren."

Das junge Paar wird auf Schritt und Tritt vom Dolmetscher Ri Chol-un begleitet, der auch die Gespräche abbricht, wenn er es für richtig hält. Er war auch dabei, als sie von Juni bis August bei dem bekannten Paarlauf-Coach Bruno Marcotte in Montreal trainierten. Der erste Tipp des Kanadiers: Mehr Wettkämpfe laufen.

Das gestaltet sich nicht einfach. Zur WM 2016 konnten sie nicht nach Boston kommen, weil die USA ihnen das Visum verwehrten. Bei den Weltmeisterschaften im März in Helsinki reichte es immerhin zu Platz 15. Auch die Anreise aus dem abgeschotteten asiatischen Land nach Oberstdorf gestaltete sich schwierig: Sie brauchten vier Tage. Ihre Motivation ist aber ungebrochen: "Wir wollen einmal Weltmeister werden", sagt Kim. (APA, 29.9.2017)