Rätselhafte Erkrankungen: USA ziehen Diplomaten aus Kuba ab

Außenministerium spricht von Angriffen auf mindestens 21 Personen

Washington – Nach einer Reihe mysteriöser Erkrankungen unter US-Diplomaten in Kuba ziehen die USA nach Angaben aus Regierungskreisen mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals aus Havanna ab. Das Washingtoner Außenministerium begründe den Schritt mit Angriffen auf mindestens 21 Personen, hieß es am Freitag in Ministeriumskreisen.

Die Betroffenen litten demnach unter anderem unter Hörverlust, Schwindel, Kopfschmerzen, Erschöpfung und Schlafstörungen. Die USA wollten eine Reisewarnung herausgeben, weil Touristen in Kuba Opfer ähnlicher Angriffe werden könnten. Die Verantwortlichen hätten noch nicht identifiziert werden können, sagten US-Vertreter weiter. Details zu den genannten Übergriffen wurden zunächst nicht bekannt.

Beziehungen blieben bestehen

Den US-Regierungskreisen zufolge bleibt nur eine Notbesetzung in der Botschaft in Havanna. Das Alltagsgeschäft mit Visa werde bis auf weiteres eingestellt. Es handele sich um eine Maßnahme zum Schutz des Personals und deren Familien. Die diplomatischen Beziehungen zu Kuba blieben bestehen.

Die Regierung in Havanna weist jede Verwicklung in die Angelegenheit zurück, was die USA Kuba bisher auch nicht offiziell vorgeworfen haben. Allerdings mahnte das US-Außenministerium an, dass Kuba für die Sicherheit der Diplomaten und ihrer Familien verantwortlich sei. Nach einer Annäherung zwischen den USA und Kuba unter dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama haben sich die Beziehungen der beiden Länder unter Obamas Nachfolger Donald Trump wieder abgekühlt. (Reuters, 29.9.2017)