TV- und Radiotipps für Sonntag, 1. Oktober

Politik, Politik, Politik, "Gosford Park" und Cyber Seniors

11.05 DISKUSSION

Pressestunde mit Ulrike Lunacek und Heinz-Christian Strache. Die Fragen an die grüne Spitzenkandidatin stellen Rainer Nowak (Die Presse) und Wolfgang Geier (ORF). Die Fragen an den FPÖ-Kandidaten stellen Helmut Brandstätter (Kurier) und Claudia Dannhauser (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

13.05 MAGAZIN

Panorama: Öffis mit Ausschnitten aus dem ORF-Archiv über die ersten Straßenbahnfahrerinnen anno 1970, mit einer kritischen Abrechnung von Kurt Tozzer über ein Rekorddefizit auf Rädern und die Unfallgefahren bei der Stadtbahn 1965.

Bis 13.30, ORF 2

13.10 RADIOGEBURTSTAG

50 Jahre Ö1 ORF 3 gratuliert mit einem Themenschwerpunkt, zum Anfang mit einer Biografie des Senders. Um 13.30 Uhr wird parallel zu Ö1 das RSO-Festkonzert übertragen. Um 15.25 Uhr folgt das Radioprogramm Menschenbilder, dieses Mal live aus dem Funkhaus mit dem Radiomacher Ernst Grissemann und dessen Sohn, den Satiriker Christoph Grissemann. Weiteres Programm: (16.45) Operette sich, wer kann: Wiener Blut in einer Aufführung aus dem Jahr 1942 mit Willy Fritsch, Maria Holst, Fred Liewehr unter der Regie von Willy Forst. (18.35) Verklungenes Wien mit Paul Hörbiger, Marianne Schönauer, Ernst Stankowski. Ernst Marischka inszenierte 1951. (20.15) Contra Kabarett mit Thomas Maurer. (21.20) Spielräume: Salon Oskar: Das neue Programm von Großmütterchen Hatz & Klok, bestehend aus Mitgliedern des Musiktrios Klok und des Großmütterchen Hatz Salon Orkestar.

Bis 22.50, ORF 3

13.30 MAGAZIN

Heimat, fremde Heimat Themen: 1) NR-Wahl 2017 – Wer sind die KandidatInnen aus der Türkei? 2) "Pass Egal Wahl 2017": Über eine Million Menschen, die in Österreich wohnen und das Wahlalter von 16 Jahren erreicht haben, dürfen hier aufgrund der Staatszugehörigkeit nicht wählen. 3) "Hin und Her": Über der March.

Bis 14.00, ORF 2

20.15 VOR "DOWNTON ABBEY"

Gosford Park (GB/USA 2001, Robert Altman) England 1935: Auf dem Landsitz von Sir William McCordle findet sich die Sittengesellschaft zum Jagdwochenende ein. Robert Altman versammelt ein renommiertes Cast zur Satire über die Londoner Klassengesellschaft der 30er-Jahre. Geschrieben von keinem Geringeren als Julian Downton Abbey Fellowes.

Bis 22.25, Arte

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: So schön wie du (D 2014, Franziska Pflaum) Auf der Suche nach Nähe und Bestätigung driften zwei 15-jährige Freundinnen durch einen von Äußerlichkeiten definierten Alltag. Zwischen Disco und Fußballplatz kollidieren die Selbstbilder, kanalisieren sich Frustration und Eifersucht alsbald in alkoholischen und sexuellen Kurzschlussaktionen. Die Regisseurin ist zu Gast im Studio.

Bis 21.00, Okto

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Nach der Protestwahl – Wäre Jamaika die richtige Antwort? Gäste: Markus Söder (CSU), Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Heribert Prantl (Süddeutsche Zeitung) und Petra Köpping (SPD).

Bis 22.45, ARD

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Annehmen und Ablehnen – Österreichs Umgang mit den ZuwanderernGäste bei Patricia Pawlicki sind Hans Peter Doskozil (SPÖ), Efgani Dönmez (ÖVP), Herbert Kickl (FPÖ), Alev Korun (Die Grünen) und Irmgard Griss (Neos).

Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Cyber Seniors – Digitale Revolution im Altersheim Teenager helfen Seniorinnen und Senioren zwischen 77 und 93 Jahren bei ihren ersten Schritten im Cyberspace. Über das Soziale am Web.

Bis 0.15, ORF 2

23.05 MAGAZIN

Titel, Thesen, Temperament Themen des Kulturmagazins: 1) Das ist auch unser Land: Wie neue Deutsche der neuen Rechten trotzen. 2) Im Bann des Dschihad:Åsne Seierstad erzählt die Geschichte einer Radikalisierung. 3) An den Rändern Europas: Eine Graphic Novel dokumentiert Flüchtlingskrise und Abschottung. 4) Kunstsilo an der Waterfront: Jochen Zeitz' Megamuseum in Kapstadt. 5) Michael Hanekes Filmgroteske Happy End.

Bis 23.35, ARD