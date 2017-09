TV- und Radiotipps für Samstag, 30. September

Erinnerung an Hugh Hefner, Cannabis auf Rezept, James Dean in "Jenseits von Eden", Al Pacino und Robert De Niro in Michael Manns Meisterwerk "Heat"

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund mit Ricarda Reinisch: 1) Atemnot: Schnarchen ist gefährlich. 2) Sturzgefahr – sicheres Wandern kann man lernen. 3) Neue Hoffnung – bessere Lebenschancen bei Mukoviszidose. Bis 16.55, ORF 2

17.30 MAGAZIN

Bürgeranwalt Themen: 1) Teure Nachmittagsbetreuung: Einer Mutter werden für täglich drei Stunden Nachmittagsbetreuung ihres behinderten Sohnes an der Sonderschule Stockerau monatlich 677 Euro verrechnet. 2) Kein Lärm mehr durch Traktorpulling? Im Kärntner Fremdenverkehrsort St. Kanzian fand jährlich die Staatsmeisterschaft im Traktorpulling statt. 3) Kunstfehler eines Urologen? Bis 18.15, ORF 2

18.40 MAGAZIN

Newton: Der Europäische Erfinderpreis Ideen gegen Satellitenfunksalat, für Flaschen aus Pflanzen und bessere Antibiotika. Bereits zum zwölften Mal – heuer in Venedig – wurden Erfinder ausgezeichnet, die einen außergewöhnlichen Beitrag geleistet haben. Bis 19.10, ORF 2

20.15 PORTRÄT

Baumeister der Republik: Bruno Kreisky Neben Interviews mit seinen politischen Weggefährten Hannes Androsch, Josef Taus, Peter Jankowitsch, Erhard Busek und Wolfgang Petritsch ergänzen die Erinnerungen von Kreisky-Karikaturist Gustav Peichl, Schauspielerin Erika Pluhar und der lang jährigen Büromitarbeiterin Margit Schmidt das Porträt. Von Peter Grundei. Um 21.20 Uhr folgen Filmbiografien von Fred Sinowitz und Josef Klaus. Bis 23.05, ORF 3

20.15 MYSTERIÖSE TODE

Jenseits von Eden (East of Eden, USA 1955, Elia Kazan) Die Verfilmung des gleichnamigen Romans von John Steinbeck sollte den Ruhm ihres jugendlichen Protagonisten James Dean festigen: Die Rolle des verstoßenen Sohnes Cal entsprach dem Mythos des unsicheren, verletzlichen und grundernsten Massenidols in perfekter Weise. Elia Kazans Drama erteilte den Moralvorstellungen des verkrusteten Kleinbürgertums eine Absage. Bis 0.10, Servus TV

20.15 FURIOS

Die Schadenfreundinnen (The Other Woman, USA 2014, Nick Cassavetes) Was macht die gute Ehefrau, wenn sie dem zweifach untreuen Gatten auf die Schliche kommt? Sie sinnt auf Rache und holt Verstärkung. Leslie Mann holt mit Cameron Diaz und Kate Upton zum ultimativen Schlag gegen Nikolaj Coster-Waldau (Game of Thrones) aus, und weil hier lauter Profis am Werk sind, ist das insgesamt ein großer Spaß. Bis 22.25, Sat1

21.00 THEATER

Agrippina Ein Trauerspiel aus der Barockzeit von Daniel Casper von Lohen stein – mit Schülern und syrischen Flüchtlingen. Insgesamt 14 Rollen, besetzt mit jungen Syrern und Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums Weierhof bei Kirchheimbolanden. Aufgezeichnet von OK-TV Ludwigshafen 2017. Bis 22.00, Okto

21.55 DOKUMENTATION

Cannabis auf Rezept Die Liste der Krankheiten, bei denen Cannabinoide angeblich helfen können, ist lang: multiple Sklerose, Epilepsie, chronische Schmerzen und sogar Hirntumoren. Cannabis wird von so manchem Unterstützer zum Allheilmittel erklärt. Die Doku fragt nach dem aktuellen Stand der Forschung. Bis 22.50, Arte

23.05 IN MEMORIAM

Hugh Hefner – Ikone der Popkultur: Let’s Play, Boy! Der Dokumentarfilm zeichnet die Geschichte des Lifestyle- und Erotikmagazins nach, das von Anfang an Anspruch auf niveauvollen Inhalt erhob, folgt der Biografie des Verlegers und bekannten Playboys Hugh Hefner und besucht Playboy-Dependancen auf der ganzen Welt. Bis 0.40, ORF 3

23.10 FILMGIGANTEN

Heat (USA 1995, Michael Mann) Drei Stunden lässt sich Michael Mann Zeit, eine einzige Bildeinstellung zu finden, in der Robert De Niro (Gangster, abgeklärt psychotisch) und Al Pacino (Cop, abgeklärt professionell) miteinander zu sehen sind. Von diesen drei Stunden ist keine Minute zu lang, mit Maschinenpistolen bewaffnet treten Hollywoods größte Italoamerikaner in behutsame, stoische Annäherung. Bis 1.55, ZDF neo

23.55 SPEZIALFALL

Yorkshire Killer 1980 (Red Riding: In the Year of Our Lord 1980, UK 2009, James Marsh) Die Jagd nach dem mysteriösen Yorkshire-Ripper geht in die zweite Runde. Die ermittelnden Polizisten bekommen dafür den Kriminalbeamten Peter Hunter beigestellt, der sich auch gleich tüchtig unbeliebt macht. Düster, packend, definitiv kein Pudding.

Bis 1.30, ARD

1.10 HOFFNUNG IM GHETTO

Jakob der Lügner (DDR/ČSSR 1974, Frank Beyer) Jakob (Vlastimil Brodský) denkt sich optimistische Nachrichten aus, um seinen Leidensgenossen im polnischen Ghetto Hoffnung zu geben. Der einzige DDR-Film, der für den Oscar nominiert war. Bis 2.45, RBB