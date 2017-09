Stöger: "Das nagt an der deutschen Fußballseele"

Sechs Niederlagen in sechs Spielen – die deutsche Fußball-Misere auf europäischem Boden nimmt erstaunliche Ausmaße an

Frankfurt/Main – Als die deutschen Fußballklubs das letzte Mal eine derart desolate Europapokal-Woche abgeliefert haben, stand noch die Berliner Mauer. Im Bundestag wurde statt über Jamaika über die rot-gelbe Koalition gestritten – und die ARD strahlte die ersten "Dallas"-Folgen aus. Sechs (!) Niederlagen an einem Spieltag der Champions League und Europa League gab es zuletzt (in den damaligen Wettbewerben) 1981. Heute wie damals ist die Bundesliga meilenweit vom eigenen Anspruch entfernt.

Rekordmeister Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Hertha BSC, der 1. FC Köln und 1899 Hoffenheim stellten für das wiedervereinigte Deutschland einen traurigen Rekord auf: Nie zuvor hat ein Land so viele Europapokal-Pleiten innerhalb von drei Tagen einstecken müssen. Vor 36 Jahren hatten noch die DDR-Klubs "mitgeholfen".

Auf verlorenem Posten in beiden Klassen

"Das ist enttäuschend, normalerweise sind die deutschen Mannschaften immer ganz oben in Europa", sagte BVB-Trainer Peter Bosz: "Aber woran das liegt, das ist für mich sehr schwer zu sagen. Ich bin erst seit drei Monaten hier."

In der Königsklasse hatten die Bayern bei Paris St. Germain verloren (0:3), was Trainer Carlo Ancelotti sogar den Job kostete. Der BVB hatte gegen Real Madrid (1:3) ähnlich wenig Chancen, Vizemeister Leipzig unterlag in der Türkei bei Besiktas Istanbul 0:2. Und dann kamen die drei Europa-League-Verlierer.

Der 1. FC Köln verpatzte das erste europäische Heimspiel seit 25 Jahren gegen Roter Stern Belgrad mit einem 0:1 (0:1), mit dem gleichen Ergebnis verabschiedete sich Hertha aus der schwedischen Provinz bei Östersunds FK.

Stöger: "Es wird wieder besser werden"



"Man kann da den FC für verantwortlich machen – oder auch sagen, dass bei den anderen Vereinen die Chance größer sein sollte, Punkte zu holen", sagte Kölns Trainer Peter Stöger: "Das nagt an der deutschen Fußballseele – aber es wird wieder besser werden. Dass die Bundesliga eine der stärksten Ligen der Welt ist, wird sich nicht ändern."

"Gekrönt" wurde das Ganze am Donnerstagabend vom Hoffenheimer 1:2 beim bulgarischen Serienmeister Ludogorez Rasgrad. Das Team vom "Trainer des Jahres" Julian Nagelsmann stellte damit einen deutschen Negativrekord auf: Vier Niederlagen aus vier Europapokalspielen hat noch kein Klub "geschafft". Die Kraichgauer waren in ihrer Premierensaison auf internationalem Parkett in der Champions-League-Qualifikation an Jürgen Klopps FC Liverpool gescheitert.

17 der letzten 22 Europapokalspiele verloren

Insgesamt haben die Bundesliga-Vereine 17 der letzten 22 Europapokalspiele verloren. Die goldenen Zeiten, in denen beispielsweise die Bayern und der BVB im "German Endspiel" von London um den Henkelpott der Königsklasse spielten (2013), scheinen ewig her.

Unmittelbare Auswirkungen wird die "schwarze" Woche aber nicht haben. Zwar wurde Deutschland in der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) von Italien überholt – dank der Europapokal-Reform sind für den Vierten in dieser Wertung aber auch in der kommenden Saison vier Startplätze in der Gruppenphase der Champions League sicher. Der Vorsprung auf den Fünften Frankreich beträgt noch 14,750, der Rückstand auf Italien 0,918 Punkte.

"Es wird wichtig sein, dass Borussia Dortmund und Bayern München auch in diesem Jahr die Punkte holen, denn die Klubs, die in der Europa League spielen, haben in den letzten Jahren oft wenig Beitrag geleistet", sagte Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, wohlgemerkt vor der Paris-Blamage: "Das muss besser werden." (sid, 29.9.2017)