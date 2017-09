Überraschender Freispruch für steirischen Arzt

Bruder von Spitzenpolitiker soll seine Kinder gequält haben, Urteil nicht rechtskräftig

Graz – Ein oststeirischer Arzt ist Freitagabend im Grazer Straflandesgericht für Beobachter überraschend vom Vorwurf des jahrelangen Quälens seiner vier Kinder freigesprochen worden. Der 54-jährige Mediziner, der der Bruder eines ÖVP-Spitzenpolitikers ist, stritt alles ab. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Richter Andreas Rom führte in seiner Urteilsbegründung aus: "Es ist zwar in der Familie viel passiert, aber aus den Akten und den heutigen Aussagen findet man keinen Anhaltspunkt, dass die Handlungen mit derartiger Intensität begangen wurden, dass es strafbar ist." Der Richter sah in den Vorwürfen der Familienmitglieder vielmehr einen "verspäteten Rosenkrieg nach der Scheidung". Die Praxis des Arztes ist derzeit geschlossen, eine endgültige Entscheidung der Ärztekammer steht noch aus.

orf ORF-Beitrag: In Graz wurde am Freitag der Prozess gegen einen Arzt fortgesetzt, der jahrelang seine vier Kinder gequält und bedroht haben soll.

Die Einvernahmen der Kinder und der Exfrau hatten am Freitag mehr als sechs Stunden gedauert. Wie schon im Jänner schilderten die heute zwischen 18 und 28 Jahre alten Töchter und Söhne jahrelangen Psychoterror und Übergriffe. Mit Selbstmorddrohungen habe der Vater sie ständig unter Druck gesetzt und sich wiederholt selbst verletzt.

Unter anderem soll sich der Vater einen Schraubenzieher in den Bauch gestochen und von einer Tochter verlangt haben, dass sie ihn herausziehe. Eine weitere Tochter soll er tablettenabhängig gemacht haben, indem er ihr Beruhigungsmittel spritzte. Alle Kinder waren jahrelang in psychotherapeutischer Behandlung. Die Mutter antwortete auf die Frage, warum sie den Kindern nicht geholfen habe: "Ich habe erst nach der Scheidung erfahren, wie es ihnen gegangen ist."

Die Verhandlung am Freitag war die Fortsetzung eines im Jänner unterbrochenen Gerichtsverfahrens. In der Zwischenzeit hatte der von Staatsanwalt Christian Kroschl bestellte psychiatrische Gutachter Manfred Walzl wegen – wie der Kurier berichtete – angeblicher Interventionsversuche seine Befangenheit erklärt. Eine nunmehrige Expertise der Psychiaterin Adelheid Kastner bescheinigt dem Arzt Zurechnungsfähigkeit.

Parlamentarische Anfrage

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim hat in Zusammenhang mit dem Kastner-Gutachten eine parlamentarische Anfrage an den Justizminister gestellt. Aussagen der Kinder und anderer Zeugen seien nicht ausreichend gewürdigt, Beweise nicht vorgelegt worden. Der Freispruch sei ein "Skandalurteil", sagte er am Freitag dem Standard. (APA, bri, 29.9.2017)