Meister Chelsea empfängt Manchester City

Trainer Conte monierte kurze Regenerationszeit nach Champions League

London – Englands Meister Chelsea steht am Samstag vor seiner bisher größten Herausforderung in der laufenden Saison. In der siebenten Runde der Fußball-Premier-League empfängt das Team von Trainer Antonio Conte Tabellenführer Manchester City, der mit einem Sieg eingeholt werden könnte. Ausgerechnet zuhause lief es für die "Blues" aber noch nicht richtig rund.

Während alle drei Auswärtspartien gewonnen wurden, gab es an der Stamford Bridge bisher nur einen Sieg, ein Remis und eine Niederlage. Nun kommt mit ManCity das trefferfreudigste Saisonteam, Conte war angesichts der Ansetzung verärgert: Nur drei Tage nach dem 2:1-Erfolg bei Atletico Madrid in der Champions League ist seine Mannschaft neuerlich gegen ein Topteam gefordert. "Ich verstehe einfach nicht, warum", meinte der Italiener, der lieber am Sonntag gespielt hätte. Im Gegensatz zu seiner Truppe hat ManCity, das bereits am Dienstag Schachtar Donezk 2:0 schlug, einen Tag mehr Zeit zur Vorbereitung.

Am anderen Ende der Tabelle kämpft Marko Arnautovic mit West Ham zuhause gegen Swansea, Aleksandar Dragovic und Christian Fuchs treffen mit Leicester auswärts auf Bournemouth – für beide Teams geht es um den zweiten Saisonsieg. Aufstieger Brighton von Markus Suttner gastiert bei Arsenal. Sebastian Prödl fehlt Watford beim Spiel gegen West Bromwich ebenso wie Kevin Wimmer bei Stoke Citys Auftritt gegen Southampton, die Innenverteidiger laborieren an Muskelverletzungen. (APA; 29.9.2017)