80 Jahre alte Sammlung von Edelsteinen aus dem Meer gefischt

Luxus-Werbegeschenk einer deutschen Edelsteinmanufaktur stammt aus der Zwischenkriegszeit

Idar-Oberstein – Ein Fischer hat eine rund 80 Jahre alte Edelsteinsammlung deutschen Ursprungs aus dem Indischen Ozean gezogen (ein Foto finden Sie hier). "Ich habe das vor einer Woche von einem Mittelsmann in Pakistan in einer Mail erfahren und konnte es erst kaum glauben", berichtet Constantin Wild, Inhaber einer Manufaktur in der deutschen "Edelsteinstadt" Idar-Oberstein.

Fotos und weitere Mails hätten bestätigt, dass es sich neben mehreren Rohsteinen um eine exemplarische Sammlung mit ursprünglich 30 Steinen seiner Firma handle, die aus der Zeit zwischen den Weltkriegen stammt. Rubin, Smaragd, Bergkristall, Lapislazuli und andere Steine seien in einem Lederbuch eingelassen – nur das Tigerauge fehle.

Vor allem ideeller Wert

"Mein Großvater hat diese Sammlungen in den 30er Jahren für besonders gute Kunden als eine Art Werbegeschenk zusammengestellt", sagte Wild. Vermutlich seien die nahe der pakistanischen Hafenmetropole Karatschi gefundenen Edelsteine über seinen Großvater nach Asien gelangt. "Meine Familie ist seit 500 Jahren in dem Geschäft, bei uns gibt es schon seit langem Globalisierung, schon mein Ururgroßvater ist nach Russland und Australien gereist."

Die aufgetauchten Steine sind laut Wild materiell vermutlich nur mehrere hundert Euro wert – ideell aber viel mehr. Noch wisse er nicht, wann und wie die Edelsteine nach Idar-Oberstein kämen, aber natürlich denke er an einen Finderlohn, sagte Wild. (APA, red, 29. 9. 2017)