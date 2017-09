Antonio Fian: Gesichtsenthüllung

1. Oktober 2017. Auf der leeren Bühne in grellem Scheinwerferlicht die Herren Strache, Kern, Niessl und Kurz sowie ein hoher Polizeioffizier



DER POLIZEIOFFIZIER: Wie Sie wissen, meine Herren, tritt mit dem heutigen Tag in Österreich ein Gesetz in Kraft, das jegliche Gesichtsverhüllung an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden verbietet. Ich darf Sie daher nun bitten, Ihre Masken fallenzulassen.

(Strache lässt die Maske fallen. Darunter Hofer.

Raunen im Publikum.

Kern lässt die Maske fallen. Darunter Niessl.

Lauteres Raunen.

Niessl lässt die Maske falle. Darunter Strache.

Noch lauteres Raunen.

Kurz lässt die Maske fallen. Darunter Kurz.

Aufschrei. Vorhang.)

(Antonio Fian, 29.9.2017)