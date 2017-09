Iphigenie in Aulis | Occident Express

Standard Abo Vorteil 20% bei allen Iphigenie Vorstellungen im Oktober.

Auf in den Krieg! Auf nach Troja! Für Recht und Freiheit!

So ertönt es bei Euripides im antiken Griechenland. Fast 3.000 Jahr später flüchtet eine alte Frau aus dem Irak Richtung Europa, auf der Suche nach Recht und Freiheit Regisseurin Anna Badora setzt die griechische Tragödie "Iphigenie in Aulis" vor das zeitgenössische Drama "Occident Express" und erzählt so die Geschichte zweier ungeheuerlicher Odysseen.





Abovorteil: 20 % Ermäßigung auf alle Karten im Oktober

Aktionscode für Online Buchung: STANDARDVORTEIL

Vorstellungen

3., 7., 8., 10., 12., 18., 22., 31. Oktober jeweils 19.30 Uhr







Volkstheater

Arthur-Schnitzler-Platz 1, 1070 Wien