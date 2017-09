"Merkel Akbar": Protest gegen deutsche Kanzlerin in Tallinn

Kundgebung in Tallinn gegen Einwanderung nach Europa

Tallinn – Am Rande des EU-Gipfels in Estland haben dutzende Demonstranten gegen Einwanderung nach Europa und gegen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) demonstriert. Die Protestteilnehmer störten am Freitag mit Trillerpfeifen und Hörnern das Eintreffen und die Erklärungen der Staats- und Regierungschefs vor dem Gipfelgebäude in Tallinn.

Ein Teil der Proteste richtete sich ausdrücklich gegen die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Merkel. Einer der Demonstranten trug ein arabisches Männerkopftuch und hielt eine grüne Flagge mit der Aufschrift "Merkel Akbar" – eine Anspielung auf die arabische Redewendung "Allahu Akbar" (Gott ist der Größte).

Ein weiterer Demonstrant, der eine Burka trug, schwenkte eine weitere grüne Flagge mit der Aufschrift "Make Europe seventh century again" (ungefähr: "Macht Europa wieder siebtes Jahrhundert"). Auf einem weiteren Schild war zu lesen: "EU-Völker erhebt Euch". (APA, 29.9.2017)