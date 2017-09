Kanaldeckel beendete Malaysia-Training

Vettel Schnellster in Malaysia, Mercedes mit Problemen Die erste Einheit am Morgen wurde wegen starken Regens verkürzt

Sepang – Formel-1-Pilot Sebastian Vettel und Ferrari haben überraschend das freie Training zum Großen Preis von Malaysia dominiert und das am Freitag schwache Mercedes-Duo distanziert. Dem WM-Zweiten gelang vor dem 15. Saisonrennen (Sonntag, 9.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) die souveräne Tagesbestzeit, der Deutsche war in 1:31,261 Minuten sechs Zehntelsekunden schneller als sein Teamkollege Kimi Räikkönen (1:31,865) aus Finnland.

WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton (Großbritannien) landete im Mercedes nur auf dem sechsten Rang, noch hinter dem Red-Bull-Duo Daniel Ricciardo (Australien/1:32,099) und Max Verstappen (Niederlande/1:32,109) sowie Fernando Alonso (Spanien/1:32,564) im normalerweise deutlich unterlegenen McLaren.

Hamiltons Rückstand auf Vettel betrug rund 1,4 Sekunden, auch sein Teamkollege Valtteri Bottas (Finnland/1:32,720) hatte Probleme und landete hinter dem Engländer auf Rang sieben. Beide Silberpfeil-Piloten klagten über fehlenden Grip und leisteten sich jeweils einen Ausritt ins Kiesbett.



Insgesamt verloren die Teams am Freitag viel Zeit zum Testen. Die erste Einheit am Morgen war wegen starken Regens verkürzt worden und hatte kaum Erkenntnisse gebracht, die zweite Session wurde dann rund 20 Minuten vor dem Ende abgebrochen: Ein Gullideckel hatte sich gelöst und den Hinterreifen von Romain Grosjean im Haas aufgeschlitzt. Der Franzose verlor die Kontrolle und prallte mit seinem Boliden heftig in die Streckenbegrenzung, blieb aber unverletzt.

In der WM-Wertung führt Hamilton, der die vergangenen drei Saisonrennen allesamt gewann, mit 28 Punkten Vorsprung auf Vettel. Nach dem Grand Prix in Malaysia stehen noch fünf weitere Rennen auf dem Programm. (sid, 29.9.2017)