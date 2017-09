Vito Schnabel: Ex von Heidi Klum wegen Drogenbesitzes verhaftet

Zwischenfall bereits Anfang September: Galerist wurde beim Burning Man-Festival mit Magic Mushrooms erwischt

Erst Anfang der Woche gab Heidi Klum gegenüber dem People-Magazin nach drei Jahren Beziehung die Trennung von Vito Schnabel bekannt. Nun berichten zahlreiche Medien über einen Vorfall vom 3. September. Demnach wurde der Galerist an dem Tag wegen Drogenbesitzes verhaftet.

Laut radaronline.com, das sich auf einen Sprecher des Pershing County Jail in Nevada beruft, wurde der 31-jährige Galerist beim Burning Man-Festival wegen der Anfertigung und Verteilung der Substanz Psilocybin, auch besser bekannt als "Magic Mushrooms", verhaftet.

Gegen eine Kaution von 5000 US-Dollar wurde Schnabel noch am gleichen Tag freigelassen. Die Gerichtsverhandlung soll am 17. Oktober in Pershing stattfinden.

In diversen Medien wird nun spekuliert, ob die Trennung mit diesem Zwischenfall zusammenhängen könnte. Klum sagte zum Ende der Beziehung lediglich: "Ich denke, es ist wichtig, eine Pause einzulegen und zu reflektieren." (red, 29.9.2017)