Filmpremiere: "Blade Runner 2049"

35 Jahre nachdem Regisseur Ridley Scott 1982 sein Meisterwerk "Blade Runner" (für viele der beste Science Fiction Film aller Zeiten!) realisiert hat, kommt nun endlich die Fortsetzung dieses Klassikers ins Kino!

Pressestimmen

"‘Ein bahnbrechendes Meisterwerk‘: Die ersten Kritikerstimmen zu Blade Runner 2049 sind da … Regisseur Denis Villeneuve ("Arrival", "Prisoners") hat die schwere Aufgabe übernommen, Ridley Scotts wegweisenden Sci-Fi-Klassiker ‚Blade Runner‘ nach 35 Jahren fortzusetzen. Schenkt man nun den ersten Reaktionen auf eine frühe Vorführung des Sequels Glauben, scheint der Kanadier die große Herausforderung aber mit Bravour gemeistert zu haben. Neben dem Regisseur bekommt bei all der positiven Resonanz Kameralegende Roger Deakins für seine herausragenden Bilder das meiste Lob, die dem 68-Jährigen endlich seinen wohlverdienten Oscar einbringen könnten." (filmstarts.de)

"Yahoo nennt den Film ‚Fucking Incredible‘, Fandango, JoBlo und ComingSoon.net haben ein Sci-Fi-Meisterwerk gesehen, während CinemaBlend schon jetzt den Oscar in Kameramanns Roger Deakins' Händen sieht. Interessant ist weiter der Tweet von Collider-Mann Steven Weintraub, welcher den eigentlichen Plot des Filmes als Spoiler bezeichnet und deshalb vom Lesen von Kritiken abrät. (outnow.ch)

"Sit down and remain calm: Critics can't stop raving about Denis Villeneuve's extraordinary sequel. The first reactions are pouring in from critics who have seen BLADE RUNNER 2049, and to call them ‘great’ would be a massive understatement. Words like ‘masterpiece’ are being thrown around by more than one critic when talking about Denis Villeneuve’s highly anticipated sequel, which means you’ll probably want to order tickets right now to what is shaping up to be the most acclaimed blockbuster of the fall. Villeneuve, who earned an Oscar nomination for ‘Arrival’ earlier this year, has been one of the biggest rising directors in Hollywood over the last year. He earned three critical and commercial hits with ‘Prisoners,’ ‘Sicario,’ and ‘Arrival,’ but Blade Runner 2049 marks a whole new venture in his career. Fortunately, it seems like the director’s first franchise film is a huge success and should only give him more creative freedom with studios moving forward." (indiewire.com)

"’I think this BLADE RUNNER is better than the original,’ tweeted Fandango.com founder Erik Davis, while USA Today critic Bryan Alexander revealed that it unexpectedly moved him even more than its predecessor." (telegraph.co.uk)

