Wettanbieter bot Live-Wetten bei aufgezeichneter oe24-Diskussion

Wettanbieter bet-at-home.com blendete Quoten für Live-Wetten zu einer aufgezeichneten Sendung ein – und dachte womöglich, sie sei live

Wien – Wie oft sagt Heinz-Christian Strache (FPÖ) das Wort "Willkommenskultur"? Erwähnt er oder sein Gegenüber Sebastian Kurz (ÖVP) das Wort "Österreich" öfter? Und werden die beiden Nationalratskandidaten über die ORF-Gebühren sprechen? Auf diese Fragen konnten Politikinteressierte am Mittwochabend auf der Wettplattform bet-at-home.at in Echtzeit Geld setzen.

Beworben wurde das Spiel – inklusive Live-Quoten – als Einblendung während der Ausstrahlung der Diskussion zwischen Strache und Kurz auf oe24.tv. Die Sendung lief ab 21.15 Uhr, Strache diskutierte noch um kurz nach 21 Uhr mit Neos-Kandidatin Irmgard Griss im ORF – live. Der Weg vom ORF-Zentrum am Küniglberg ins oe24-Studio am Karlsplatz ist in dieser Zeit mit konventionellen Mitteln nicht zurückzulegen.

foto: screenshot oe24.tv "Sprechen die Kandidaten während der Sendung über die 'GIS-Gebühren'?" Die Wettquoten zum vorab aufgezeichneten Gespräch wurden live eingeblendet.

"Von der Morgen-Show um 7.00 Uhr über das LIVE-TV ab 9.00 Uhr bis zum großen Wahl-Duell um 21.15 ist oe24.TV immer LIVE" wurde zwar bei der Ankündigung der Sendung in der "Österreich"-Ausgabe vom Mittwoch versprochen. Doch die oe24-Diskussion war vorab aufgezeichnet, wie Geschäftsführer Niki Fellner dem STANDARD in einer ersten Stellungnahme am Telefon bestätigt. Zum Zeitpunkt, als die bet-at-home-Kunden ihr Geld in Livewetten auf das Gespräch setzten, war dieses also schon längst im Kasten.

Bet-at-home glaubt an Live-Übertragung

Allerdings hat der Wettanbieter davon möglicherweise nichts gewusst. Man wolle das "Produktangebot für unsere politik-affinen Kunden erweitern und der erste Wettanbieter am Markt sein, der Live-Wetten in diesem Segment anbietet", lässt die Pressestelle wissen. Oe24.tv sei von dieser Idee "sofort begeistert" gewesen und habe sich bereit erklärt, ausgewählte Duelle mit solchen Einblendungen für Live-Wetten begleiten zu lassen. Das habe sich bisher als sehr erfolgreich erwiesen, bet-at-home denke deshalb auch an, Live-Wetten bei der Elefantenrunde des Senders zu bewerben.

Auf die Frage, wie eine aufgezeichnete Sendung mit dem Konzept der Livewetten vereinbar sei, beteuert die Unternehmenskommunikation: "Das TV-Duell war eine Live-Übertragung." Auf den Hinweis, dass dem nicht so war und die wiederholte Nachfrage zur Vereinbarkeit mit dem Konzept der Live-Wette hat der Anbieter bisher nicht reagiert.

Live-Events "finden auch tatsächlich live statt"

In Ermangelung wesentlicher Informationen zu bet-at-home-Live-Wetten fragte der STANDARD als regulärer Nutzer beim Live-Chat-Support des Anbieters nach: "Sind die Ereignisse, auf die ich Live-Wetten abschließen kann, tatsächlich live, oder gibt es dabei zB auch früher aufgezeichnete Ereignisse, die gerade im Fernsehen laufen?" Die Antwort des Support-Mitarbeiters: "Alle Events, die wir in unseren Livewetten anbieten, finden auch tatsächlich live statt." Die bet-at-home-Pressestelle wurde auch mit dieser Diskrepanz konfrontiert – bisher ohne Rückmeldung.

foto: screenshot bet-at-home.com "Alle Events, die wir in unseren Livewetten anbieten, finden auch tatsächlich live statt" – sagt der bet-at-home-Support.

Auch eine schriftliche Anfrage an oe24.tv-Chef Niki Fellner vom Donnerstagvormittag blieb – abgesehen von der kurzen Information am Telefon, dass die Sendung aufgezeichnet war – bislang unbeantwortet. (sefe, 29.9.2017)