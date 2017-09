Fair oder fies: Was für die Erbschaftssteuer spricht – und was dagegen

PRO Erbschaftssteuer

Von der Finanzierung der Pflege bis zur Senkung der drückenden Abgaben auf Arbeit: Befürwortern fällt viel Gutes ein, wofür der Staat Extraeinnahmen brauchen könnte. Eine Erbschafts- und Schenkungssteuer biete sich schon deshalb als Geldquelle an, weil vermögensbezogene Steuern hierzulande so gering ausfallen wie in kaum einem anderen Industriestaat.

Außerdem mache ein solcher Obolus Österreich ein Stück gerechter. Leistungsfeindlich sei der Verzicht auf die Steuer: Während Werktätige für jeden hart erarbeiteten Euro bis zu 50 Prozent an den Fiskus abliefern, müssen Erben für ein steuerfreies Einkommen keinen Finger rühren – das Glück, in eine betuchte Familie geboren zu sein, reicht.

Wer dies zulasse, brauche sich über eine wachsende Kluft zwischen Arm und Reich nicht wundern. Denn beim Erben feiere ein Prinzip aus dem Matthäus-Evangelium fröhliche Urständ: Wer hat, dem wird gegeben. Je höher das Einkommen, desto größer die Chance auf eine Erbschaft und desto üppiger das Erbe, stellte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung für Österreich und andere EU-Staaten fest. Daten der Nationalbank zeigen: Jenes Drittel der Haushalte, das geerbt hat, verfügt über zwei Drittel des Vermögens im Land. Erben trage also entscheidend dazu bei, dass sich Reichtum immer stärker in einer Oberschicht balle – und damit auch gesellschaftlicher Einfluss. Höchste Zeit, mit etwas Umverteilung für Ausgleich zu sorgen.

Laut einer neuen Schätzung eines Forscherteams der Linzer Uni besitzt das reichste Prozent der Haushalte in Österreich 40,5 Prozent des Nettovermögens. Folglich könne eine Erbschaftssteuer auch dann ein erkleckliches Sümmchen abwerfen, wenn ein Großteil der Erben via Freibeträge geschont wird. Dass das von der SPÖ propagierte Modell – Steuersätze von 25 Prozent aufwärts ab einer Million – Einnahmen von 500 Millionen verheißt, obwohl es maximal fünf Prozent der Haushalte treffen würde, hat das ÖVP-regierte Finanzministerium bestätigt. Das wäre jährlich immerhin so viel, wie das Bildungsministerium bis 2025 einmalig in den Ausbau der Ganztagsschulen stecken will.

Mit wachsendem Potenzial ist obendrein zu rechnen. Schließlich gerät allmählich eine breite Generation ins hohe Alter, deren Vermögen zwischenzeitlich weder durch Krieg noch durch Hyperinflation vernichtet wurde.

Wohlhabende Erben, große Freibeträge: Vor diesem Hintergrund schenken die Steuerfans den Warnungen der Gegner wenig Glauben, wonach sich viele Begünstigte die Übernahme eines Zinshauses oder Unternehmens wegen der hohen Forderungen des Fiskus nicht leisten könnten (siehe Kontra). Härtefälle ließen sich außerdem vermeiden, indem der Staat die Zahlung via Stundung über Jahre streckt, sagt der Ökonom Bruno Rossmann, früher Grüner, jetzt Liste Pilz – und bei der Bewertung von Betrieben solle auch die Ertragslage berücksichtigt werden. Erfahrungen aus früheren Tagen zeigen freilich, dass sich das Übergabeproblem offenbar nicht allzu oft stellte: Vor der Abschaffung der alten Erbschaftssteuer 2006 nutzten nur 13 Prozent der übertragenen Unternehmen Zahlungserleichterungen.

Expertinnen wie Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut qualifizieren vermögensbezogene Steuern – und damit auch jene aufs Erbe – als relativ wachstums- und beschäftigungsfreundlich; allerdings unter der Bedingung, dass im Gegenzug die schädlich hohen Abgaben auf Arbeit gesenkt werden.

Der Einwand, dass bereits versteuerte Werte noch einmal besteuert würden, ficht Befürworter nicht an. "Das trifft auch zu, wenn ich mit versteuertem Einkommen ein Packerl Zigaretten kaufe, für das dann Umsatz- und Tabaksteuer anfallen", hält Rossmann entgegen, und einer habe im Fall einer Hinterlassenschaft noch keine Steuern gezahlt: "Der Erbe."