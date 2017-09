TV- und Radiotipps für Freitag, 29. September

22.35 DOKUMENTATION Universum History: Hitlers verlorenes Schlachtschiff – Die Admiral Graf Spee Das Panzerschiff Admiral Graf Spee war eines der schnellsten Schiffe der NS-Marine. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg wird mit dem Schiff ein skrupelloser Krieg auf den Weltmeeren geführt, denn es hat den Auftrag, Handelsschiffe zu kapern und zu versenken, nachdem die Besatzung gefangen genommen wurde. Im Dezember 1939 gerät es in Uruguay in eine Falle der britischen Navy. Bis 23.20, ORF 2

Robert De Niro in der Rolle seines Lebens: Um den älteren Boxer Jake La Motta zu spielen, fraß er sich 27 Kilo an. Allein deswegen erhielt er den Oscar zu Recht – "Wie ein wilder Stier", 22.25 Uhr auf 3sat.

21.15 BESTSELLERAUTOR Schuld nach Ferdinand von Schirach: Das Cello (S2/F3) Theresa Tackler (Josefine Preuß) ist in Tränen aufgelöst, als sie Anwalt Kronberg (Moritz Bleibtreu) zu Hilfe ruft. Ihr Bruder Leonhard liegt tot in der Badewanne. Es ist der erschütternde Schlusspunkt einer Familientragödie, die nun von Anfang an aufgerollt wird. Bis 22.00, ZDF

20.15 MEDIENSKANDAL Die Jahrhundertfälschung: Hitlers Tagebücher Was als Sensation des Jahrhunderts angepriesen wurde, endete in einer beispiellosen Blamage: 1983 präsentierte das deutsche Magazin Stern die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers. Die Anatomie eines Betrugs. Bis 21.15, ZDF Info

20.15 KOMÖDIE Kingsman: The Secret Service (GB/USA 2014, Matthew Vaughn) In der auf einem Comic von Mark Millar basierenden Actionspionage untersuchen der smarte Top-Agent Harry Hart (Colin Firth) und sein Ghetto-Schützling Eggsy (Taron Egerton) im Namen des Nachrichtendienstes Kingsman eine komische Entführungswelle. Bis 22.35, Puls 4

Radiotipps

13.00 MAGAZIN

Punkt eins: Nanotechnologie auf dem Prüfstand André Gazsó, Wissenschafter am Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, ist zu Gast bei Andreas Obrecht. Bis 13.55, Ö1

15.30 MAGAZIN

Moment – Kulinarium: Viele Vorurteile und neue Wege in Sachen Traminer Die Rebsorte Gewürztraminer leidet unter dem Ruf, Nase und Gaumen überzustrapazieren. Die Hochburg ist die Gemeinde Tramin in Südtirol. Seit langem wird dort an einer Imagepolitur der Sorte gearbeitet. Bis 15.55, Ö1

17.00 MAGAZIN

Voice of Peace Journalisten unterschiedlicher Herkunft informieren gemeinsam über internationale und lokale Politik und Kultur. Bis 18.00, Freirad 105.9 im Raum Innsbruck und freirad.at

17.30 MAGAZIN

Lebenswege. Serge Falck Bekannt wurde der gebürtige Belgier durch die TV-Serie Kaisermühlenblues. In Belgien ging er in eine Schule der Jesuiten, mit dem Schauspiel begann er an der Wiener Josefstadt. Nun macht er mit Am Beckenrand sein erstes Kabarettprogramm. Bis 18.00, Radio Klassik Stephansdom

18.20 MAGAZIN

Europajournal 1) Schweizer Städte wollen mehr Ausländer. 2) Arbeitskräftemangel in Tschechien. 3) Nur weg von Rom – Separatisten im Norden Italiens. 4) Pippi Langstrumpf spricht 27 Sprachen. Bis 18.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Künstlerische Intelligenz als Maler, Komponist und Autor Computer können vieles besser als Menschen. Was uns bleibt, ist unsere Kreativität, aber: Immer mehr Projekte aus Kunst und Wissenschaft scheinen nun auch das infrage zu stellen. Bis 19.30, Ö1 (Oliver Mark, 29.9.2017)