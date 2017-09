U21-Kader für EM-Quali gegen Russland, Armenien

Teamchef Gregoritsch nominiert fünf Legionäre für Auftakt in EM-Quali

Wien – Der von ÖFB-U21-Teamchef Werner Gregoritsch am Donnerstag nominierte Kader für die Auftaktspiele der Fußball-EM-Qualifikation am 6. Oktober in Moskau gegen Russland und am 10. Oktober in Eriwan gegen Armenien:

Tor:

Paul Gartler (Kapfenberg)

Patrick Pentz (Austria)

Alexander Schlager (LASK)

Abwehr:

Dominik Baumgartner (Wacker Innsbruck)

Marco Friedl (Bayern München)

Petar Gluhakovic (Austria)

Michael Lercher (Mattersburg)

Manuel Maranda (Admira)

Dario Maresic (Sturm Graz)

Stefan Posch (1899 Hoffenheim)

Manuel Thurnwald (Rapid)

Maximilian Ullmann (LASK)

Mittelfeld:

Mathias Honsak (Altach)

Sascha Horvath (Dynamo Dresden)

Konrad Laimer (Leipzig)

Dejan Ljubicic (Rapid)

Sandi Lovric (Sturm Graz)

Dominik Prokop (Austria)

Christoph Rabitsch (WAC)

Xaver Schlager (Salzburg)

Angriff:

Arnel Jakupovic (Empoli)

Marko Kvasina (Twente)

Patrick Schmidt (Admira)

auf Abruf:

Johannes Kreidl (Nürnberg)

Tobias Schützenauer (Sturm Graz)

David Cancola (Austria)

Julius Ertlthaler (Mattersburg)

Albin Gashi (FAC)

Adrian Grbic (Altach)

David Gugganig (Wattens)

Manuel Haas (Kapfenberg)

Emir Karic (Liefering)

Marco Krainz (Austria Lustenau)

Marko Raguz (LASK

Philipp Seidl (Wiener Neustadt)

Alex Sobczyk (Rapid)

Lukas Tursch (FAC)

Nikola Zivotic (Wiener Neustadt)