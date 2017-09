500 Jahre Reformation – Großes Fest am Wiener Rathausplatz

Nobelpreisträgerin Leymah Gbowee als „Mutmacherin“ – Bischof Bünker: „Reformation bewegt bis heute“

Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen auf dem Wiener Rathausplatz. Mit einem großen Fest feiern die Evangelischen Kirchen in Österreich dort am Samstag „500 Jahre Reformation“. Das Fest ist der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs, das an die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther am 31.10.1517 erinnert. „Reformation bewegt!“ ist das Motto des Fests, zu dem mehrere Tausend Besucherinnen und Besucher aus ganz Österreich erwartet werden. Geboten wird von 12.00 bis 22.00 Uhr ein vielfältiges Programm für jede Altersgruppe mit rund 60 Acts auf drei Bühnen.



Sprechen wird beim Fest die liberianische Friedensnobelpreisträgerin Leymah Gbowee, die durch ihren Einsatz wesentlich zum Ende des blutigen Bürgerkriegs in ihrem Land beigetragen hat. Gbowee ist eine der „MutmacherInnen“, ebenso wie die palästinensische Friedensaktivistin Sumaya Farhat-Naser und Thomas Korbun, Vorstandsvorsitzender der humanitären Organisation „SOS Méditerranée“ in Deutschland, die Flüchtlinge aus dem Mittelmeer rettet.



„Inhaltlich stehen die Beiträge unter den Leitworten Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. In allen Bereichen braucht es eine Reformation. Und in allen drei Bereichen engagieren sich die Evangelischen Kirchen in Österreich – die lutherische, die reformierte und die methodistische Kirche – bereits heute“, so Bischof Michael Bünker bei der Vorstellung des Programms. „Was vor 500 Jahren begonnen hat, hatte damals tiefgreifende Auswirkungen auf alle Bereiche der Gesellschaft. Nachhaltige Impulse wirken bis heute. Reformation bewegt bis heute, denn Reformation heißt, die Welt verändern“ , ist Bünker überzeugt. Und was würde Martin Luther beim Fest tun? „Wohl zuerst ein Bier trinken“, spekuliert Bünker, und dann mit seiner Familie die Programmpunkte besuchen, zum Beispiel jene der Diakonie, denn Reformation sei ohne den starken sozialen Auftrag nicht zu denken, ebenso wenig ohne den Bildungsanspruch, der für die Reformation ganz entscheidend war.



Ab 19.30 Uhr führt am Samstag Regisseur und Schauspieler Karl Markovics auf der Hauptbühne mit eigenen thematischen Beiträgen durch das Abendprogramm, das den Titel „Sound of Heaven“ trägt. „Bach goes Beirut“ mit Marwan Abado, Paul Gulda und Peter Rosmanith, die virtuosen und Festival-erprobten Bläser „Da Blechhauf‘n“, die angesagte Jazz-Funk-Groove-Elektro-Truppe „5K HD“ mit ihrem neuen Album, mitreißender American Gospel mit Shelia Michellé und der Gruppe 4Real sowie das Orchester der PopAkademie der Johann Sebastian Bach Musikschule warten auf die Gäste des Fests, das um 22.00 Uhr mit einem Abendsegen endet.



Um ein besonderes Projekt geht es beim so genannten „Reformobil“: Über 1000 SchülerInnen der Evangelischen Schulen in Wien und Kindergartenkinder bauten an diesem einzigartigen, 5 Meter langen und 7 Meter hohen Gefährt, das sich am Rathausplatz gegen 13.00 Uhr erstmals in Bewegung setzen wird. Man kann damit – natürlich nur virtuell – sowohl in die Zeit der Reformation als auch in die Zukunft reisen, um sich etwa Gedanken über Themen wie Klimaschutz zu machen. Denn Reformation bedeute auch, „die Welt nicht so zu lassen, wie sie ist“ , bekräftigt Bischof Michael Bünker.



Im Rathauspark ist auf mehreren Stationen Spiel und Spaß garantiert mit Bubble Soccer, Menschenwuzzler, Kletterturm und vielem mehr. Kabarett – wie etwa die Grazer Oliver Hochkofler und Imo Trojan mit ihrem österreichweit erfolgreichen „Luther 2.0 hoch 17“ –, Lesungen, Theater, Musical- und Chordarbietungen prägen das umfangreiche Programm auf der zweiten Bühne im Rathauspark und im Rathauskeller. Auf der Hauptbühne tritt am Samstagnachmittag der bekannte deutsche Kinderliedermacher Reinhard Horn mit einem großen Kinderchor auf. Mit dabei ist auch die weltweit einzigartige LKW-Konzertorgel. Was auf ihr gespielt wird, bestimmt das Publikum.



Mehr zum Programm des Reformationsfests unter fest500.at sowie in den sozialen Medien unter #fest500





Reformation bewegt - Das große Reformationsfest auf dem Wiener Rathausplatz

Mit einem großen Fest am Wiener Rathausplatz feiern die Evangelischen Kirchen in Österreich am Samstag, 30. September, „500 Jahre Reformation“. Das Fest ist der Höhepunkt des Jubiläumsjahrs, das an die Veröffentlichung der 95 Thesen von Martin Luther am 31.10.1517 erinnert. Von 12 bis 22 Uhr wird ein vielfältiges Programm für jede Altersgruppe geboten. Über 60 Acts auf drei Bühnen, insgesamt wirken rund 1000 Personen mit. Sprechen werden u.a.die liberianische Friedensnobelpreisträgerin Lieymah Gbowee oder der Regisseur und Schauspieler Karl Markovics. Action im Rathauspark, auf der Hauptbühne der bekannte Kinderliedermacher Reinhard Horn, ab 19.30 "Sound of Heaven" mit Marwan Abado, Paul Gulda, "Da Blechhauf´n", 5K HD und American Gospel mit Shelia Michellé und 4Real.



Datum: 30.09.2017, 12:00 - 22:00 Uhr

Ort: Rathausplatz/Universitätsring, Eintritt frei

Universitätsring, 1010 Wien, Österreich

Url: http://www.fest500.at



http://www.evang.at