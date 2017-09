Hirscher peilt Comeback in Levi an

"Wenn ein kleines Wunder passiert." In Levi steigt am 12. November ein Slalom. Hirscher verletzte sich Mitte August

Wien – Am 17. August hat sich Marcel Hirscher beim Training einen Bruch im linken Außenknöchel zugezogen. Sechs Wochen später berichtete Österreichs Skistar am Donnerstag in Wien über seinen Gesundheitszustand und seine Pläne.

"Die letzten Wochen waren eine Achterbahnfahrt", sagt er. Hirscher ist den Gips mittlerweile los, geht ohne Krücken. "Der Heilungsverlauf ist positiv." Trotzdem: in den nächsten Wochen sei nicht an Skifahren zu denken. Wenn alles gut geht, will er Ende Oktober erstmals wieder auf die Piste. Und wann will er wieder Rennen fahren? "Wenn ein kleines Wunder passiert, dann in Levi." Dort steigt am 12. November ein Slalom. Da ginge es aber nur darum, mitzufahren.

Der Weltcup-Auftakt in Sölden (29. Oktober) sei definitiv kein Thema. Nach Levi wird der Weltcup mit einem Speed-Wochenende in Lake Louise fortgesetzt (25./26. November). Eine Woche später steht in Beaver Creek neben Super-G und Abfahrt auch ein Riesentorlauf auf dem Programm. Auch ein möglicher Comeback-Termin für Hirscher. (rie, 28.9.2017)

Wie es Marcel Hirscher während der Reha ergangen ist, was die Sturzursache war und was er über die Lage in Korea denkt lesen Sie an dieser Stelle in einem ausführlichen Bericht am späteren Nachmittag.