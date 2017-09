ÖFB-Kader mit Neulingen Pervan und Wolf

Teamchef Koller nominiert zwei Debütanten für die WM-Quali-Spiele gegen Serbien und Moldau

Wien – Der scheidender ÖFB-Teamchef Marcel Koller hat in seinen voraussichtlich letzten Kader zwei Debütanten einberufen. Er nominierte LASK-Torhüter Pavao Pervan und und das 18-jährige Salzburger Mittelfeldtalent Hannes Wolf für die abschließenden WM-Qualifikationsspiele am 6. Oktober in Wien gegen Serbien und am 9. Oktober in Chisinau gegen Moldau. (APA, 28.9.2017)

ÖFB-Kader für die WM-Qualifikationsspiele (6. Oktober in Wien gegen Serbien und am 9. Oktober (jeweils 20.45 Uhr MESZ) in Chisinau gegen Moldau)

Tor:

Daniel Bachmann (FC Watford/0 Länderspiele)

Heinz Lindner (Grasshopper Zürich/13)

Pavao Pervan (LASK/0)

Abwehr:

Moritz Bauer (Rubin Kasan/1)

Kevin Danso (FC Augsburg/2)

Aleksandar Dragovic (Leicester City/59/1 Tor)

Martin Hinteregger (FC Augsburg/27/2)

Stefan Lainer (Red Bull Salzburg/3/0)

Philipp Lienhart (SC Freiburg/0)

Maximilian Wöber (Ajax Amsterdam/0)

Mittelfeld:

David Alaba (Bayern München/59/11)

Marko Arnautovic (West Ham United/64/15)

Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/56/1)

Florian Grillitsch (1899 Hoffenheim/3/0)

Martin Harnik (Hannover/68/15)

Stefan Ilsanker (RB Leipzig/25/0)

Florian Kainz (Werder Bremen/3/0)

Marcel Sabitzer (RB Leipzig/28/4)

Louis Schaub (Rapid Wien/3/1)

Hannes Wolf (Red Bull Salzburg/0)

Angriff:

Guido Burgstaller (Schalke/11/0)

Michael Gregoritsch (FC Augsburg/4/0)

Marc Janko (Sparta Prag/65/28)

Auf Abruf:

Markus Kuster (SV Mattersburg/0)

Jörg Siebenhandl (Sturm Graz/0)

Florian Klein (Austria Wien/45/0)

Dario Maresic (Sturm Graz/0)

Dominik Wydra (Erzgebirge Aue/0)

Stefan Hierländer (Sturm Graz/0)

Christoph Knasmüllner (FC Admira/0)

Konrad Laimer (RB Leipzig/0)

Maximilian Sax (FC Admira/0)

Philipp Schobesberger (Rapid/0)

Deni Alar (Sturm Graz/0)

Lukas Hinterseer (VfL Bochum/12/0)