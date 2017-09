Etwas mehr Wolken, aber kaum Regen am Wochenende

Unbeständigeres Wetter ab Montag

Wien – Das Wetter am Wochenende bringt Wolken, aber kaum Regen. Die nächste Woche wird unbeständiger, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Donnerstag.

Der Freitag beginnt im Waldviertel, im Donauraum und an der Alpensüdseite neblig-trüb. Im Süden sind zähe Nebel- und Hochnebelfelder zu erwarten, sonst setzt sich vormittags die Sonne durch. Im Westen ziehen Wolkenfelder durch, die Niederschlagsneigung bleibt gering. Aus Südost bis Süd weht der Wind schwach bis mäßig, am Alpenostrand und über dem östlichen Flachland auch lebhaft. In der Früh hat es fünf bis 14 Grad, am Nachmittag 16 bis 23 Grad.

Überwiegend Sonne am Samstag

Am Samstag gibt es in den Niederungen und Beckenlagen im Süden und Osten Nebel- und Hochnebelfelder. Sonst überwiegt Sonnenschein. Im Westen ziehen Wolkenfelder durch, außer lokaler Regenschauer bleibt es aber trocken und immer wieder scheint die Sonne. Aus Südost bis Süd weht der Wind schwach bis mäßig, am Alpenostrand und über dem östlichen Flachland lebhaft. In der Früh hat es fünf bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 23 Grad.

Regen ab Sonntag

Ein atlantischer Frontausläufer schwächt sich am Sonntag im Norden ab. Es regnet in Vorarlberg, Tirol und Salzburg. Regenschauer ziehen die Alpennordseite entlang bis ins Mostviertel. Wolken lockern am Nachmittag immer wieder auf, und im östlichen Flachland treffen nur noch ein paar lockere Wolkenfelder ein.

An der Alpensüdseite halten sich einzelne Nebel- oder Hochnebelfelder, schließlich kann sich die Sonne durchsetzen. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Osten auffrischend aus Südost. Morgens hat es fünf bis 14 Grad, Tageshöchsttemperaturen zwischen 13 bis 20 Grad.

Auch Regen am Montag möglich

Am Montag überziehen Wolken den Himmel, im Norden Ober- und Niederösterreichs kann es regnen. Auch im Süden überzieht sich der Himmel mit Schleierwolken. Im Osten bläst mäßiger bis auffrischender Südostwind, sonst ist es schwach windig. Frühtemperaturen liegen zwischen sechs und 15, Tageshöchsttemperaturen zwischen 14 und 21 Grad.

Kaltfront am Dienstag

Eine Kaltfront erreicht am Dienstag den Norden, gegen Abend die Alpensüdseite und den Südosten. Die Bewölkung nimmt zu, auch Regenschauer folgen. Der Wind aus West bis Nordwest frischt böig und kräftig auf. Länger freundlich ist es im Süden, bevor am Abend auch in Unterkärnten, der Südsteiermark und dem Südburgenland dunkle Wolken Regenschauer und Gewitter bringen können. In der Früh hat es sieben bis 16, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 15 bis 23 Grad. (APA, 28.9.2017)