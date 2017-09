Laufsteg Paris: Frauenpower in Overknee-Stiefeln

foto: ap/ francois mori

Dior

Mit dem Spruch "We Should All Be Feminists" hat die Dior-Designerin Maria Grazia Chiuri in den letzten Saisonen einen Verkaufshit gelandet. Das feministische Statement wurde vielfach nachgeahmt. Kein Wunder, dass Chiuri nun nachlegt: Sie widmete ihre Frühjahrskollektion 2018, die der Farbe Blau die Treue hielt, der Künstlerin Niki de Saint Phalle und druckte auf ein gestreiftes Oberteil ein Zitat aus einem Essay der Kunsthistorikerin Linda Nochlin aus dem Jahr 1971: "Why have there been no great women artists?"