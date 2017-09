Baden-Württemberg: Wildcamper warten auf Jesus

Polizei: "Offenbar haben ähnliche Gruppen bereits früher vergeblich auf die Ankunft Jesu Christi gewartet"

Reutlingen – Eine Gruppe von Wildcampern hat der Polizei in Baden-Württemberg eine ungewöhnliche Erklärung für ihr Lager auf einem Sportplatz geliefert. Wie die Polizei in Reutlingen am Donnerstag mitteilte, begründeten die 13 Franzosen ihre Anwesenheit samt Wohnwagengespannen auf dem Gelände eines Sportvereins in Wernau "mit einer zu erwartenden Erscheinung von Jesus Christus".

Diese erwarteten sie demnach für die kommenden Tage. Die Beamten nahmen dies den Angaben zufolge zur Kenntnis und meldeten es der Stadtverwaltung. "Offenbar haben ähnliche Gruppen bereits früher vergeblich auf die Ankunft Jesu Christi gewartet", hieß es im Polizeibericht. (APA, 28.9.2017)