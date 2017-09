Strache vs. Griss schlägt im ORF Paris St. Germain vs. Bayern München

Bisher meistgesehene Konfrontation zur Wahl 2017 – 697.000 verfolgten im Schnitt FPÖ vs. Neos in ORF 2

Wien – Die Begegnung von Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Irmgard Griss (Neos) am Mittwochabend hatte das bisher größte Publikum einer TV-Konfrontation zur Wahl 2017: 697.000 Menschen verfolgten im Schnitt die Diskussion, Marktanteil beim Gesamtpublikum: 24 Prozent.

Strache und Griss interessierten damit mehr Menschen als das Champions-League-Spiel Paris St. Germain gegen Bayern München auf ORF 1. Dort verfolgten 517.000 die erste Halbzeit, 551.000 die zweite Halbzeit – schon lange nach der Konfrontation ab 21.48 Uhr. Marktanteile: zwischen 17 und 21 Prozent, im Vorlauf ab 20.15 neun bis elf Prozent.

Champions-League-Bestwert seit 2005 reichte nicht

Dabei hatte die Champions-League-Begegnung am Mittwochabend laut ORF die besten Werte eines Spiels in der Gruppenphase seit 2005: Bis zu 601.000 Zuschauer in der zweiten Halbzeit und im Schnitt 551.000 bei 21 Prozent Marktanteil (20 beziehungsweise 33 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Die bisherigen Konfrontations-Quoten zur Wahl 2017 im Überblick:

Strache im Reality-Check

Mittwochabend nahm sich der ATV-"Reality Check" zudem Strache vor, 114.000 Menschen verfolgten die Sendung im Schnitt.

Die bisherigen TV-Einzeltermine zur Wahl – "Sommergespräche", "Talk im Hangar", "Reality Check" im Überblick:

(red, 28.9.2017)