Ancelotti verteidigt Aufstellung: "Ich bedaure nichts"

Bayerns Vorstand Rummenigge kritisiert nach der Pleite gegen Paris Carlo Ancelotti und fordert Konsequenzen: "Das war nicht Bayern München, was wir gesehen haben". Die Spieler wollten über ihren Trainer nicht reden

Den Pariser Prinzenpark verließen die Bosse des FC Bayern München sprachlos. Aber beim vereinsinternen Bankett im Teamhotel sprach Karl-Heinz Rummenigge in der Nacht zum Donnerstag dann klare Worte. Nach dem 0:3 gegen Paris St. Germain, der höchsten Gruppenphasen-Niederlage in 21 Jahren Champions League, wollte die Führung des deutschen Fußball-Meisters nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.

Rummenigge übte harte Kritik und erhöhte auch den Druck auf Trainer Carlo Ancelotti. "Es war eine ganz bittere Niederlage, eine Niederlage, die es zu analysieren gilt, nach der wir auch Klartext reden und Konsequenzen ziehen müssen. Denn das, was wir gesehen haben, war nicht Bayern München", sagte Rummenigge bei seiner Bankettrede im L´Hotel du Collectionneur.



Der 58-jährige Ancelotti hatte mit seiner Aufstellung wieder einmal für große Verblüffung gesorgt. Mats Hummels saß ebenso wie Franck Ribery 90 Minuten auf der Bank. Arjen Robben wurde erst eingewechselt, als das Prestigeduell der Gruppe B nach den Treffern von Dani Alves, Edinson Cavani und Neymar längst für das im Sommer mit viel Geld aufgerüstete PSG-Team entschieden war. DFB-Nationalspieler Jerome Boateng zählte nicht einmal zum Kader.

Stars auf der Bank

"Ich bin jemand, der sehr viel über die Aufstellung nachdenkt. Ich bedaure nichts", sagte Ancelotti. Er verteidigte seine Rotation. "Es stimmt, dass mit Robben, Ribery und Hummels viele gute Spieler auf der Bank waren. Aber ich habe in jedem Spiel gute Spieler auf der Bank. So ist es in Topclubs. Gute Spieler müssen auf die Bank, das ist mein Job", sagte Ancelotti.

Rummenigge beendete die kurze Ansprache mit einer klaren Ansage: "Es ist wichtig, dass wir schnell nach diesem Spiel wieder die Kurve kriegen und uns als Bayern München präsentieren. Und dann eben auch zeigen, dass wir eine Mannschaft sind, die in den letzten Jahren in Europa und auch national für Furore gesorgt hat, und dass wir da wieder anschließen."

Die Spieler um den nach dreiwöchiger Verletzungspause zurückgekehrten David Alaba, der zumindest bei einem Gegentor keine gute Figur abgab, und Kapitän Thomas Müller rangen nach der Abreibung um Worte. Vor allem beim Thema Trainer wurden sie wortkarg. "Der Trainer trifft die Entscheidungen und stellt seine Pläne vor. Und die Mannschaft versucht, das dann bestmöglich umzusetzen", sagte Müller.

"Ich werde darüber nichts sagen. Da ist jedes Wort zu viel. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt als Mannschaft zusammenhalten. Wir brauchen Ruhe. Jeder, der jetzt seine Unzufriedenheit nach außen trägt, hilft der Mannschaft nicht", sagte Arjen Robben.

Deutlich besser war die Stimmung im Lager von PSG. Präsident Nasser Al-Khelaifi gab zu Protokoll, er sei "sehr zufrieden", warnte aber auch vor zu großer Euphorie. "Wir bleiben am Boden und beginnen noch nicht zu träumen, sondern werden weiterhin hart arbeiten." (sid, APA, red, 28.9.2017)